La banca crea su primera plataforma digital de educación financiera

Las principales patronales de la banca española han presentado este jueves su nueva plataforma Aula Financiera y Digital, creada para mejorar la educación financiera y las competencias digitales de la población.De esta forma, la Asociación Española de la Banca (AEB), la patronal que agrupa a los bancos formados por las antiguas cajas de ahorro, la CECA, y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC), quieren ayudar a los usuarios a tomar decisiones y a conocer mejor los riesgos que se derivan de algunos productos.Así, a través de cursos, programas, seminarios y contenido multimedia, los distintos operadores explicarán desde qué es un plan de pensiones o una hipoteca hasta qué impuestos hay que pagar.

Según ha explicado la directora de Public Policy de la AEB, María Abascal, "la educación financiera es una herramienta muy poderosa" que puede mejorar la vida de la gente y por eso estas asociaciones quieren acercarla a toda la población de forma gratuita.Por su parte, el director corporativo de Servicios Asociativos y Recursos de CECA, ha recordado la trascendencia de la transformación digital, a la que ningún sector es ajeno, así como la vocación de las entidades bancarias de "ayudar a las personas a incorporarse a los cambios con todas sus capacidades".También han intervenido en la presentación la secretaria general de UNACC, Cristina Freijanes, el director de conducta de entidades de crédito del Banco de España, Fernando Tejada, y la directora de Estrategia, Innovación y Finanzas Sostenibles de la CNMV, Raquel García Alcubilla.

El modelo bancario tiene que sobrevivir

"Los ahorros de los ciudadanos son su principal fuente de seguridad y confianza", ha recordado el director general del Tesoro y Política Financiera, Pablo de Ramón-Laca, tras defender que el modelo actual de negocio bancario "tiene que sobrevivir" y también debe adaptarse a la tecnología.Pese a ello, y aunque la digitalización es un "ajuste imparable", es conveniente "suavizar la transición" y no descuidar la atención personalizada al cliente.Así, no se trata de volver al pasado, sino de "identificar a los clientes vulnerables" y "no dejar a nadie atrás", con plataformas digitales que generen y compartan conocimiento como forma de responsabilidad social.

