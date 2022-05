Bosch España y la Fundación Bertelsmann entregan los galardones de la 4ª edición de los premios "Innovación para la Orientación Profesional"

Bosch España y la Fundación Bertelsmann han entregado en el Espacio Bertelsmann los galardones de la 4ª edición de los premios "Innovación para la Orientación Profesional", como reconocimiento a la labor de orientación en las categorías de centro educativo, fundación y ONG, start-up y medios de comunicación. El objetivo de los premios "Innovación para la Orientación Profesional" es reconocer la contribución de los ganadores a propiciar la implantación de un sistema de orientación profesional de calidad, innovador y colaborativo.

El acto de entrega ha contado con la presencia de Verónica Rodríguez, directora de Recursos Humanos de Bosch España y de Clara Bassols, directora de la Fundación Bertelsmann. Durante su intervención, Verónica Rodríguez, ha afirmado: ''Me enorgullece decir que, nuestro compromiso por la orientación profesional ha permanecido intacto a pesar de la pandemia. Entre todos y todas, hemos conseguido adaptarnos a las situaciones difíciles con el objetivo de seguir poniendo en valor la imprescindible labor de los orientadores y orientadoras profesionales, que trabajan día tras día, para acompañar y ayudar a los jóvenes en la búsqueda de su trayectoria profesional y, en definitiva, en la construcción de su futuro." Por su parte, Clara Bassols ha puesto de manifiesto que "En cuatro años, la convocatoria de la gala de los galardones 'Innovación para la Orientación Profesional' ha pasado de ser una iniciativa ilusionante para consolidarse como uno de los premios de referencia en orientación. Los jóvenes no están solos. En la Fundación Bertelsmann creemos que la orientación es cosa de todos y esta colaboración está presente en todos los proyectos ganadores, involucrando a los propios alumnos/as, exalumnos/as, familias, profesionales, orientadores/as, docentes, etc".

En la 4ª edición de los premios "Innovación para la Orientación Profesional", Bosch España y la Fundación Bertelsmann han querido brindar oportunidades a los jóvenes, como destinatarios de los proyectos de orientación, en sus primeros pasos profesionales. Para ello, han contado con la participación de Sandra, estudiante de interpretación, y Bel y Felipe, estudiantes de música, quienes han amenizado el acto con una actuación en directo.

Proyectos galardonados

Durante el acto, los premiados han tenido la oportunidad de explicar sus proyectos, que han sido desarrollados en los últimos meses.

En la categoría de centros educativos, han resultado ganadores dos proyectos. El primero ha correspondido a los Talleres de Experiencias Laborales del Colegio Legamar, centro privado de la zona sur de Madrid. Gracias a esta iniciativa, el alumnado de 4º de ESO trabajará en equipo y podrá resolver problemas basados en situaciones de la vida real, reforzando así algunas metodologías activas que se desarrollan durante todo el curso. Esta iniciativa contribuye a optimizar la formación académica y personal del alumnado e incorpora una innovación en el ámbito de la Orientación: conectar el aula con lo que pasa fuera del aula. Es decir, permite a los estudiantes averiguar por sí mismos, en contacto directo con una situación real, la relación entre aquello que aprenden en clase y las carreras o estudios vinculados a esos conocimientos. La iniciativa Proyecto Solar del instituto de educación secundaria, IES Francisco Tomás y Valiente, ha sido reconocida en esta categoría. Se trata de un taller sobre energías renovables impartido por alumnado de Formación Profesional de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas (Dual) y Superior de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados. Durante cerca de dos horas el alumnado aprende sobre generación energética renovable (solar y aerogeneración) tomando como referencia la instalación solar de 10.000 W y los dos aerogeneradores del instituto, que hacen de su Aula Solar un espacio idóneo para el aprendizaje práctico.

El galardón en la categoría de entidades sin ánimo de lucro ha sido otorgado al proyecto de Fundación Tomillo, "Orientación Vocacional, la oportunidad de ser TU mejor versión". La Orientación Vocacional es una línea estratégica que desde la Fundación Tomillo promueve e impulsa para conseguir que los jóvenes continúen con su formación, e identifiquen y desarrollen todo su potencial.

El premio para la categoría especial de start-up o pyme ha sido para el proyecto "Democratizando la orientación avanzada" de Singularity Experts, una plataforma que ofrece asesoramiento en relación con los empleos del futuro y la formación con más alta empleabilidad. El proyecto es un proceso de acompañamiento socioeducativo que contribuye a descubrir y valorar quién soy, cómo soy y hacia dónde quiero ir, apreciando las vocaciones como una palanca fundamental a la hora de tomar decisiones y el conocimiento real y crítico de los itinerarios formativos y profesionales que ofrece la sociedad actual.

Además, Ana Torres, redactora de Educación en El País y ganadora del Premio de Periodismo Digital del Injuve (dependiente del Ministerio de Derechos Sociales), entre otros galardones, ha sido reconocida con la mención especial a profesionales de la comunicación por su labor informativa sobre las tendencias del mercado laboral, invitando a los lectores a profundizar en la materia.

Con estos premios, dotados con un total de 15.000 euros, Bosch España y la Fundación Bertelsmann persiguen el objetivo de concienciar sobre la importancia de la orientación de calidad para generar talento, contribuyendo de este modo a la mejora de la empleabilidad de los jóvenes en España.

