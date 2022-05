Los estudiantes de MBA de EAE Business School aumentan más de un 30% su salario después de graduarse

EAE Business School ha publicado el informe Employment Report MBAs, que recoge los datos de empleabilidad de los alumnos de los programas de MBA de 2021 de la escuela de negocios. Según este informe, más de la mitad de los alumnos de MBA de EAE Business School, el 55%, encuentran una nueva oportunidad profesional antes de graduarse y que el 44% lo hace tras haber finalizado el curso. Este balance positivo comprende cuatro masters: MBA full time, International MBA, Executive MBA y Global Executive MBA.

Los estudiantes del MBA full time son los que han tenido una mayor progresión salarial, concretamente del 77%, alcanzando una retribución de casi 80.000 euros anuales. En el caso de los estudiantes del Global Executive MBA, alcanzan los 130.000 euros, un incremento del 66% respecto a su salario inicial; en los alumni de Executive MBA, el incremento ha sido de 64% hasta llegar a una media de más de 87.000 euros; los; en los que han cursado el International MBA su salario ha incrementado un 41% hasta alcanzar los más de 72.000 euros.

Los sectores en los que los estudiantes han encontrado más oportunidades profesionales han sido banca y finanzas (16%), tecnología e informática (13%), gran consumo (11%) y consultoría (11%). Algunas de las empresas de estos sectores que más talento de EAE han La progresión laboral y salarial es uno de los principales atractivos de estos programas de postgrado de EAE, que permiten a los alumnos tener un importante avance profesional (triple jump), logrando un aumento de un 30% en su salario, unos 32.000 euros anuales de media más, en el primer año, tras graduarse. Además, la gran mayoría de los estudiantes de MBA, el 90%, ha mejorado profesionalmente en distintas empresas líderes en su sector. "Elegí cursar un MBA para perfeccionar mis competencias profesionales, si bien me he dado cuenta que es mucho más: es un viaje profesional y personal para tomar conciencia de quién soy, de mis fortalezas y debilidades. Gracias a esta excelente formación y al expertise y know how de los profesores-expertos, he aprendido a adaptarme a cualquier entorno, tanto corporativo o de emprendiduría", explica Valeria Pisaniello, alumno del Executive MBA y actual Sales Manager en Lorena Canals S.A.

Por último, el 8% de los que terminaron un MBA decidieron emprender un negocio, sobre todo en España, Colombia o Ecuador. Los sectores en los que más han emprendido los alumnos de EAE han sido construcción (25%), ecommerce (21%) y marketing y comunicación (17%).

El alumnado de los programas de MBA está formado por un total de 225 estudiantes de 3 nacionalidades, de los cuales el 56% son mujeres. La media de edad son 28 años y el 70% de los estudiantes tiene más de 5 años de experiencia profesional.