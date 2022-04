bMaker se suma a la 'Alianza STEAM por el talento femenino' impulsada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional

En el marco de la celebración del Día Internacional de las Niñas en las TIC, que se conmemora el 26 de abril, Macmillan Education y BQ Educación han anunciado su adhesión a la "Alianza STEAM por el talento femenino" con bMaker, un proyecto educativo que busca preparar a los niños y niñas para el futuro a través de la tecnología y la creatividad.

Así, se unen a las más de 100 empresas que suscriben este acuerdo impulsado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional para fomentar las vocaciones STEAM (acrónimo en inglés de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) entre las niñas y jóvenes españolas.

STEAM con perspectiva de género

A pesar de los avances conseguidos en los últimos años con respecto a la presencia de la mujer en el sector científico y tecnológico, aún queda un largo camino por recorrer. Según el informe "Radiografía de la brecha de género en la formación STEAM", en Formación Profesional de grado superior en informática, solo el 10% de los estudiantes matriculados son mujeres. En el caso del grado universitario en informática, esta cifra solo alcanza el 13% (cuando en los años 80 llegaba al 30%).

La escasa presencia de las mujeres en el ámbito científico-técnico tiene repercusiones negativas no solo en el sector, sino también en el funcionamiento de la economía en general: en 2021 la Comisión Europea advertía de que la falta de perfiles tecnológicos dejaría un millón de puestos de trabajo desiertos en Europa, mientras que, según las previsiones de la OCDE, en el futuro el porcentaje de empleos con alta cualificación crecerá en un 25%.

"Llevamos más de cinco años trabajando para fomentar las vocaciones STEAM entre las niñas porque lo que los estudios demuestran y nuestra experiencia nos confirma es que, cuando las niñas tienen referentes y se les recuerda que la tecnología también es para ellas, siguen adelante" explica Lucía Alba, responsable de bMaker School en BQ Educación.

Y es que, según el reciente estudio "Gender stereotypes about interests start early and cause gender disparities in computer science and engineering" de la Universidad de Houston y la Universidad de Washington, los estereotipos de género en el campo del STEAM comienzan a los 6 años.

"En bMaker nos centramos en tres ámbitos de actuación: visibilizar la contribución histórica de la mujer a la ciencia y la tecnología, fomentar las vocaciones STEAM en las nuevas generaciones y apoyar iniciativas que promuevan la presencia de la mujer en el sector" explica Luis Miguel Díaz, responsable de bMaker en Macmillan Education. El compromiso de ambas compañías es lo que las ha llevado a unirse a esta iniciativa, donde participan otras empresas tecnológicas como Telefónica, CEPSA o BBVA, entre las cien participantes.

bMaker, pensamiento computacional y STEAM en los colegios

bMaker es un proyecto que busca convertir a los alumnos y alumnas en creadores de tecnología, trabajando el pensamiento computacional, el STEAM, las competencias digitales y las soft skills a través de la robótica, el diseño 3D y la programación. bMaker incluye dos programas: bMaker School, una solución integral para el horario escolar, y bMaker Academy, una innovadora extraescolar para que los niños y niñas aprendan las tecnologías clave para el futuro.