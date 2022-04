Dácil Castelo de la Torre, CEO de LedaMC: "En España las mujeres no representan ni el 20% de los empleos del sector STEM"

Licenciada en Física por la Universidad Autónoma de Madrid, Dácil Castelo lidera LEDAmc desde 2017. Una consultora tecnológica que ayuda a sus clientes a incrementar la aportación de las TI al negocio, maximizando la eficiencia y calidad en la generación de productos software y mejorando así la experiencia del usuario. Es miembro de la Junta Directiva de IFPUG y AEMES (Asociación Española para la Gobernanza, la Gestión y la Medición de las TI). Conversamos con ella sobre la visibilidad de la mujer en las disciplinas STEM.

¿Cómo está afrontando la diversidad tu sector?

Si analizamos los datos de estudios sobre igualdad que han ido confeccionándose los últimos años en nuestro sector seguimos sin lograr estar en la media de la UE por lo que nos queda un amplio margen de mejora. Creo que se están tomando medidas para paliar la brecha entre el papel de hombres y mujeres en el sector tecnológico, pero en mi opinión deberían aumentarse.

En España las mujeres no representan ni el 20% de los empleos del sector y en LedaMC sabemos que es un talento que no debemos ni podemos ignorar. Las últimas campañas de mujeres STEM y, sobre todo, los ejemplos de cada vez más mujeres en puestos de responsabilidad y de toma de decisiones son los puntos correctos para cambiar esta tendencia.

¿Qué políticas de inclusión habéis puesto en marcha? (diversidad de género, generacional, cultura, raza, capacidades especiales, etc)

Como comentaba la mejor política de inclusión es el ejemplo. Cuando un nuevo colaborador o una nueva colaboradora se incorpora a LedaMC no solo ve el ejemplo de que la CEO es una mujer (yo misma) sino que ve el ejemplo de que la representación femenina es mayoritaria en las capas de gerencia, ve el ejemplo de que más de la mitad de los puestos de mandos intermedios están ocupados por mujeres y ve el ejemplo de que las mujeres representan un 52% de la plantilla en un sector alejado de estas cifras. Esto se consigue potenciando el talento, el esfuerzo, la educación y, por supuesto, la conciliación laboral sin mirar a quien.

En LedaMC hemos instaurado la jornada flexible y el teletrabajo, de forma que hombres y mujeres puedan adaptar su horario laboral en función de las necesidades de la familia y de su vida personal.

A raíz de la pandemia, se está hablando de un nuevo fenómeno que ha tomado el relevo al techo de cristal: los acantilados de cristal, es decir, favorecer el ascenso de la mujer en condiciones adversas. ¿Están mejor preparadas las mujeres para resolver las crisis y los retos del liderazgo digital? ¿Qué aporta una mirada femenina a la gestión empresarial?

Es paradójico que muchas mujeres sólo aparezcan en posiciones de poder cuando los hombres se retiran de ellas y no se les dé la oportunidad antes. Creo que el hecho de que se piense que las mujeres somos mejores resolviendo situaciones adversas es debido al estereotipo que se ha creado en torno a la idea de que somos más emocionales y efectivas, pero como he dicho antes, creo en el talento, la educación y la actitud.

Cualquier mujer vale lo mismo que cualquier hombre a la hora de enfrentarse a una crisis, sólo que probablemente el enfoque sea diferente. Lo que aporta una mirada femenina a la gestión empresarial es precisamente otra perspectiva distinta. Eso es lo que da la diversidad.

La variedad de perfiles que enfoquen los obstáculos desde otras perspectivas es fundamental para la buena gestión empresarial.

¿Qué pasos nos faltan por dar para que podamos hablar de plena igualdad en el mercado laboral español?

Un punto determinante es la conciliación laboral. Mientras las empresas no ofrezcan opciones de flexibilidad (en los casos que sea posible) hombres y mujeres tendrán que elegir entre quién llega antes a casa para estar con los niños. Y desafortunadamente para la proyección profesional de las mujeres, suele recaer todavía un porcentaje amplio de esa responsabilidad en nosotras.

Sin embargo, esto sólo representa a una parte de las mujeres, porque la realidad es que hoy por hoy, hay muchas mujeres que no tienen hijos que se ven en situaciones igualmente difíciles. Existen una serie de estereotipos que hay que romper.

El hecho de que las niñas no tengan figuras de referencia en cargos de éxito ni en las universidades ni tan siquiera en las asignaturas tecnológicas del colegio hace que decidan estudiar otro tipo de carreras como las relacionadas con el arte o las ciencias de la salud. Esto no es malo siempre y cuando sea una elección, no una decisión por falta de alternativas.

En España queda un largo camino de acompañamiento a las niñas durante su educación y debemos apoyar todos para que desde el colegio se muestre el potencial que tienen dentro del sector tecnológico que, en el fondo, es el sector que liderará el futuro.