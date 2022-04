Las cinco tecnologías disruptivas que cambiarán el mundo

Con el objetivo de poner de manifiesto todo el potencial creativo de las personas y fomentar ideas y conceptos originales, nuevas y disruptivas, cada 21 de abril se celebra el Día de la Creatividad y la Innovación. En este sentido, IEBS Digital School, la escuela de negocios líder en formación online, echa un vistazo al futuro para señalar las cinco tecnologías más innovadoras y disruptivas que transformarán el mundo en los próximos años:

Automatización robótica de procesos (RPA): RPA es la manera en la que un robot de software, también llamado bot, ejecuta un conjunto de instrucciones que se le han encargado previamente. No se trata de robots físicos, sino virtuales, en forma de interfaz de software. Además, cabe destacar que para automatizar hay que tener una entrada de datos digital y enviar al robot una serie de instrucciones basadas en reglas, estos dos puntos son fundamentales.

Metaverso: El metaverso es una realidad digital a la que acceder con dispositivos especiales como gafas de realidad virtual o aumentada, a través de las cuales será posible interactuar con otros usuarios. Cada uno de estos usuarios tiene un avatar (su personaje en el mundo virtual) y podrá trabajar, tener reuniones sociales e incluso jugar con otros usuarios en mundos inmersivos. Se trata de espacios interactivos, con entornos corpóreos, autónomos por sí mismos, descentralizados, sin límites y con economías virtuales. La compañía Bloomberg estima que el metaverso ya tiene un valor de 500.000 millones de euros y que llegará a los 800 mil millones de dólares para 2024.

Blockchain: La tecnología Blockchain es uno de los conceptos más innovadores y disruptivos de los últimos años. Es una tecnología basada en una cadena de bloques de operaciones descentralizada y pública. Esta tecnología genera una base de datos compartida a la que tienen acceso sus participantes, los cuáles pueden rastrear cada transacción que hayan realizado. Es como un gran libro de contabilidad inmodificable y compartido que van escribiendo una gran cantidad de ordenadores de forma simultánea. Se prevé que ya en 2030 el blockchain provoque un impacto en el PIB español de más de 20.000 millones de euros.

Internet of Things: El Internet of Things se refiere a todo lo relacionado con la conexión a Internet de aparatos y objetos que no sean ordenadores y dispositivos móviles. En esta definición enfatizamos que el escenario ya clásico es el de ordenadores conectados a Internet (PCs, portátiles, etc.), y que en la IoT se persigue dotar de conexión y "existencia" en Internet a objetos cotidianos, como pueden ser electrodomésticos, prendas de ropa o cualquier otro objeto. Según un informe de Globaldata, el mercado mundial del IoT alcanzará un valor en ingresos de hasta 1.1 billones de dólares para 2024.

Inteligencia artificial: La IA es la combinación de algoritmos planteados con el objetivo de crear máquinas capaces de imitar las capacidades del ser humano. La idea es conseguir sistemas que piensen como humanos gracias a la automatización de actividades como la toma de decisiones, el machine learning o la resolución de problemas. Intentan emular el pensamiento lógico racional de las personas. Actualmente, la IA está presente en la detección facial de los móviles, o los asistentes virtuales de voz, por ejemplo. Se calcula que los ingresos totales del mercado de la inteligencia artificial a nivel mundial romperán la barrera de los 400.000 millones en 2023.

Según Oscar Fuente, Director y Fundador de IEBS: "Las nuevas tecnologías dejan al descubierto un sinfín de oportunidades, tanto en términos de mejorar la productividad y ahorrar costes para las organizaciones, como para aquellas personas que quieran impulsar su perfil profesional y especializarse en una de las áreas más demandadas por las empresas y con un futuro prometedor.

