El gurú del marketing digital sobre el metaverso: "Meta fracasará y Apple será el ganador"

Gafas y mandos de realidad virtual, obras de Picasso en NFT y cientos de criptomonedas con gran volatilidad. La realidad ha superado la ficción y las compañías se están lanzando a las nuevas tecnologías para emprender nuevos negocios. Con el VTEXDay -evento de la empresa de tecnología para ecommerce homónima- como telón de fondo, elEconomista ha hablado con Scott Galloway, profesor de la Stern de Nueva York y creador de podcast de éxito, considerado uno de los gurús mundiales del marketing digital. ¿Quién será el vencedor y el vencido de esta batalla por la tecnología? Galloway lo tiene claro: "El mayor fracaso en el metaverso será Meta" mientras que la empresa que considera que está mejor posicionada para dar esta batalla es Apple.

Galloway considera que "ya tenemos muchos metaversos de gran éxito". "Twitter es un metaverso. Fortnite es un metaverso. World of Warcraft es un metaverso", admite, y señala que cada día se publican 750 metaversos diferentes en el "universo de metaversos que se llama Apple App Store". Por ello, no cree que vaya a haber un solo ganador en esta batalla, "el componente de un omniverso exitoso sería la interoperabilidad", reconoce, si bien señala que la compañía que fundó Steve Jobs tiene mucho terreno ganado al contar con la confianza de los usuarios.

"Si creas algo único y hay gente dispuesta a pagar, los NFT son un buen negocio"

Entonces, ¿por qué fracasará Meta (antiguo Facebook) que tanto esfuerzo está poniendo en el lanzamiento de su propio metaverso? "No tiene sentido. Su portal es el Oculus y entre el 40% y el 70% de las personas que usan un Oculus durante más de 20 minutos dicen que sienten náuseas", señala. Además, según el gurú del marketing digital, el hecho de que vendieran menos de cinco millones de unidades en el cuarto trimestre del año pasado después de gastar 10.000 millones de dólares en Metal Labs es clave para entender cuál será su camino. "Solo como punto de referencia. El año pasado se vendieron 70 millones de pares de zapatos Crocs. Hay 115 millones de AirPods vendidos. La gente camina con sus AirPods incluso cuando no los está utilizando", "ese es el camino", dice.

Además, considera que el hecho de que al pensar en el metaverso pensemos en "Matrix o Ready Player One" no se acerca a la realidad, ya que, en opinión de Galloway, "se parece más a una película que a un mundo visual como las hiperrealidades". "Paso por un edificio, cojo el móvil y enfoco. Puedo ver los apartamentos en alquiler: 7º B, dos dormitorios...", imagina, y "me comunico directamente con los Airpods". Por todo ello, considera que Apple es el mejor posicionado para ganar esta batalla, en la que también ve como posibles vencedores a otros como Epic Games, la empresa de videojuegos estadounidense aliada con Tencent.

NFT para demostrar poder

Más allá del metaverso, otro de los grandes temas de conversación en cualquier foro en los últimos meses ha sido los NFT, unos token criptográficos en los que incluso la familia de Picasso se ha fijado para poner su obra en el mercado. "Soy bastante alcista con los NFT", señala, "solo hay que pensar en cómo conocemos a la gente y cómo encontramos pareja. Antes de la pandemia, solía ser un tercio en el trabajo, otro en la escuela y el último, online. Después de la pandemia, más de la mitad es digital. Cuando estamos fuera del mundo digital mostramos nuestro valor como pareja con tatuajes, relojes y zapatos que hacen que tus piernas más largas... Si vamos a empezar a conocer a parejas potenciales solo online, vamos a tener que encontrar nuevas formas de señalar riqueza o poder y para eso los NFT son clave". En este sentido, el profesor de la Stern señala que si alguien es capaz de comprar un Rolex, solo es cuestión de tiempo que tenga un logotipo de Rolex en el perfil de Tinder. "Lo mismo con un Ferrari y tu perfil de LinkedIn", admite. "Podría ser una nueva fuente de ingresos para las marcas de lujo, los medios de comunicación y los equipos deportivos", señala. "La Mona Lisa tiene escasez y tiene autenticidad. Sabemos que fue pintada por Da Vinci. Si puedes crear escasez y autenticidad con NFT y tienes una nueva generación de personas que están dispuestas a pagar dinero por cosas online, no veo ninguna razón por la que no sea un buen negocio".

¿Y las criptomonedas? ¿Son el presente y futuro del dinero? "Creo en las criptomonedas, en el Blockchain y el Ethereum, que son los Coca-Cola y Pepsi de las criptomonedas", espeta. En cambio, Galloway cree que las otras divisas digitales son "solo pura especulación, es realmente el salvaje oeste".