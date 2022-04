La Comunidad de Madrid incluirá en el currículo de Bachillerato la Historia de España

Europa Press Madrid

El consejero de Educación, Universidades y Ciencia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha informado este martes de que el Gobierno regional en su 40% de desarrollo del currículo de Bachillerato incluirá la Historia de España previa a 1812.

El Consejo de Ministros aprueba este martes, a propuesta del Ministerio de Educación, el Real Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de Bachillerato y, según la norma, el estudio de Historia de España de 2º se centrará en la etapa contemporánea, desde 1812.

"Esto no va a suceder en la Comunidad de Madrid. Nosotros ahora tenemos la posibilidad de regular el 40% del currículo", ha señalado el consejero, quien ha destacado que la Comunidad incluirá "las cuestiones que ellos (el Gobierno) no han querido poner".

En concreto, cree que el desarrollo de la asignatura de Historia es "grave" porque no incluye el descubrimiento de América, la Edad Media o los Austrias.

Así, Ossorio ha valorado que este currículo, al igual que el de Infantil, Primaria y Secundaria, ha causado "alarma en la sociedad española". Además, ha afirmado que incluye "menos conocimientos, menos esfuerzo y están impregnados de ideología". "A los colegios no se va a ser ideologizado, se va a aprender", ha defendido.

Por otro lado, y sobre Filosofía, ha criticado que el Gobierno de España esté "intentando engañar" ya que no ha incluido la asignatura "en las 200 páginas que hay en el currículo de ESO". "En ningún momento aparece", ha apostillado.

Ossorio ha subrayado que en la LOMCE era una de las asignaturas que aparecía en el currículo de manera optativa, mientras que ahora no está en el currículo estatal. "No es de recibo que si una comunidad autónoma decide que no se estudie Filosofía no se estudia", ha aseverado Ossorio.

