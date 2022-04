British Council School apuesta por la sostenibilidad e invierte 1,5 millones de euros en la renovación de su edificio de educación infantil

British Council School, el colegio de British Council en España inauguró ayer, tras su renovación, el nuevo edificio de Early Years (educación infantil) en el que ha invertido 1,5 millones de euros, ampliando sus instalaciones con espacios polivalentes, aumentando el confort para los estudiantes a través de los sistemas de calefacción y ventilación y reduciendo el impacto medioambiental que producen los combustibles fósiles. Esta obra supone la primera fase de un proyecto en el que el colegio invertirá un total de 6 millones de euros.

British Council School reducirá sus emisiones de carbono

La renovación del inmueble, llevada a cabo por el reconocido estudio de arquitectura trasbordo, ha logrado que la edificación reduzca su consumo energético en un 60% (de 152Kwh/m2/año a 65 kWh/m2/año), encaminándose hacia la descarbonización a medio plazo.

La elección de las fuentes de energía ha sido determinante para disminuir la huella medioambiental de British Council School. El nuevo edificio sustituye la producción de calor por combustión de sus aulas por la implantación de energía geotérmica para generar frío y calor y, junto a la incorporación de paneles fotovoltaicos, el colegio podrá suplir casi por completo su coste energético.

La decisión de mantener la estructura y cimentación del inmueble también ha sido motivada por la sostenibilidad. De esta manera, el colegio logra reducir su huella de carbono global, creando una nueva superficie con las mismas prestaciones que una nueva obra de gran calidad, pero aprovechando la energía incorporada de los materiales de la edificación original.

La disminución del consumo energético también ha sido posible gracias a la instalación de madera de Accoya® (acetilada) en sus fachadas; a la reducción con paños de madera de la superficie transparente tan característica del edificio; y a la implementación de un triple acristalamiento con dos cámaras de gas noble aislante en su interior que atraviesa la misma cantidad de energía que un muro aislado convencional.

Además del revestimiento exterior, el interior también cuenta con materiales de origen natural y de baja huella medioambiental, como el suelo de linóleo, característico por su naturaleza biodegradable.

Una apuesta por el espacio y las zonas verdes

En este renovado edificio, "El Británico" pone en valor el confort de sus estudiantes y aumenta casi en un 40% la superficie con la implementación de una altura del aulario norte y la extensión de la fachada sur, brindando así una mayor ratio de espacio por alumno. Antes de la obra la extensión de espacio por estudiante era de 1,60 m2 y ahora es de 2,29 m2.

Esta ampliación se ha materializado con la incorporación de 6 aulas nuevas y 5 espacios polivalentes que se destinarán a actividades de psicomotricidad, música, danza y teatro y que, a su vez, tienen la posibilidad de convertirse todos ellos en un gran salón de actos.

Además, British Council School ha querido apostar también por la recuperación de los espacios naturales. En las zonas exteriores del inmueble, donde se encuentran los espacios de recreo de los estudiantes, ha instalado un jardín xerófilo (característico por requerir una baja cantidad de agua) con plantas como la stipa tenuissima o el romero.

"British Council School abrió en España hace más de 80 años y ha crecido durante todo este tiempo, cambiando de ubicación o desarrollando sus instalaciones, como las que inauguramos hoy de Infantil. Con ellas, queremos seguir siendo referentes en la educación y con estos nuevos espacios potenciamos la expresión artística de los más pequeños como la música, el desarrollo físico y el arte. El cuidado de nuestro planeta no es opcional. Entre todos debemos colaborar y enseñar a las futuras generaciones cómo debe dibujarse un futuro sostenible. Y este edificio es la manifestación física de la visión del colegio y del British Council.", señala Scott McDonald, Chief Executive of the British Council.

Este proyecto de British Council School se inició en 2018, un momento en el que el centro, a través de un Plan Director evaluó la necesaria ampliación y renovación de su edificio de Early Years. En aquel momento se pusieron en valor las necesidades y sugerencias de los alumnos, padres y profesores, pero situando la sostenibilidad medioambiental y el consumo energético responsable en el centro de este proyecto.