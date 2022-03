Plan International insta al Gobierno a que garantice el acceso a una educación segura a los niños de Ucrania

El conflicto en Ucrania ha puesto en riesgo la educación de la infancia en el país. Se estima que, debido al cierre de las escuelas, 5.7 millones de niñas, niños y adolescentes no están pudiendo seguir con sus estudios. Asimismo, se estima que hasta 100.000 niñas, niños y adolescentes de hasta 16 años podrían llegar a España desplazados por la situación que se vive en Ucrania con necesidad de ser escolarizados. Es por esto que, Plan International, organización que trabaja por los derechos de la infancia y la igualdad de las niñas, integra en su intervención para esta emergencia un fuerte componente de promoción de la educación. En este sentido, la ONG ya distribuye kits escolares en Chisinau (Moldavia) para facilitar que las niñas y los niños que huyen del conflicto de Ucrania puedan volver a la escuela cuanto antes. Esta actividad se desarrolla como parte de la respuesta a la emergencia de Ucrania que la ONG realiza tanto en los países fronterizos como en España.

Los kits, que contienen suministros esenciales para mantener la educación como mochilas, bolígrafos, cuadernos, lápices de colores y kits de higiene, ayudarán a las niñas y niños desplazados que ahora viven en Moldavia a continuar con sus estudios mientras se matriculan en las escuelas locales.

Katy, una joven ucraniana de 16 años desplazada en Rumanía a causa del conflicto, reconocía que la guerra "da miedo, pero creo que todo saldrá bien. Quiero volver a casa, allí iba a clase, pero mi escuela está cerrada desde que empezó la guerra".

Desde el estallido del conflicto, más de 3.5 millones de personas, de los que la mitad son niños y niñas, han huido de Ucrania, y las cifras de desplazados no paran de crecer. La crisis humanitaria está repercutiendo especialmente en los países limítrofes con Ucrania, como Polonia, Rumania y Moldavia, donde Plan International cuenta con misiones desde hace semanas para analizar y atender las necesidades más urgentes de los desplazados.

Por todo esto, Plan International ha compartido sus recomendaciones con el Gobierno y las diferentes administraciones en España para que se tengan en consideración de cara a las medidas en las que ya trabaja para atender y dar respuesta a la situación que viven las personas desplazadas, así como a los impactos socioeconómicos del conflicto.

Garantías para la educación y apoyo psicológico de la infancia desplazada por el conflicto

La ONG ha instado a las distintas administraciones públicas de nuestro país a que garanticen el acceso ininterrumpido a una educación segura, inclusiva y de calidad para todas las niñas y niños afectados por el conflicto, independientemente de su edad, género, discapacidad o cualquier otra circunstancia o característica.

Concha López, directora general de Plan International, ha indicado que a las niñas, niños y adolescentes desplazados por el conflicto de Ucrania: "Continuar con sus estudios les da la oportunidad de recuperar la normalidad y empezar a mirar hacia el futuro. Pero no basta con darles una plaza en un colegio, han vivido experiencias traumáticas que están afectando gravemente a su bienestar emocional, por eso es imprescindible que haya un acompañamiento y se les apoye con atención psicológica para que puedan superar las heridas del conflicto que no se ven".

El refuerzo de los programas de atención psicológica, así como el acceso al ocio, es clave para contribuir a la recuperación emocional de la infancia, especialmente para aquellas niñas, niños y jóvenes que ha sufrido abuso, explotación o violencia.

De este modo, la ONG solicita a las administraciones que dispongan de recursos para cubrir las necesidades de la infancia desplazada como aulas de enlace o de refuerzo, apoyo en el aprendizaje del idioma, mediadores culturales y apoyo psicosocial y emocional. El derecho a la educación debe comprender también la educación infantil, el acceso a la formación profesional y la formación para adquisición de competencias sociolaborales.

Enfoque de infancia y género en los centros de primera acogida y refuerzo de los sistemas de protección

Incluir un componente de género y edad en la atención de la infancia desplazada por el conflicto en los centros de primera acogida es fundamental para salvaguardar el bienestar de las niñas y los niños. Asimismo, desde Plan International se insta a destinar recursos específicos para iniciar y agilizar los procesos de reunificación familiar.

Por otro lado, la organización también pone de relieve la importancia de garantizar mecanismos fiables y eficaces de identificación y registro de los niños y niñas no acompañados y separados de sus familias. Los sistemas de protección de los países miembros de la UE deben coordinarse para evitar el tráfico y la trata, los abusos e incluso la explotación de niñas y niños. El cuidado alternativo de los menores no acompañados o separados debe proporcionarse garantizando su derecho a ser escuchados y tenidos en consideración, y no se debe impedir que accedan al país de destino de su preferencia cuando sea lo más favorable en aplicación de su interés superior.

Por último, Plan International insta a la administración a dedicar los recursos suficientes para que los centros de primera acogida cuenten con espacios seguros para la infancia.

El trabajo de Plan International

La respuesta de Plan International ante la crisis de Ucrania se centra en la protección de la infancia y el apoyo psicológico como prioridades clave, con una clara perspectiva de género en sus actividades, que garantice la seguridad de niñas, niños, adolescentes y mujeres jóvenes, así como la protección de su educación.

Puedes conocer más sobre las misiones de Plan International a través de su página web y apoyar su trabajo en la emergencia de Ucrania a través de la página web de la campaña.