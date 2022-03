C-LM, a la espera del Gobierno para indicar a centros educativos las condiciones tras la nueva estrategia

Europa Press Toledo

El Gobierno de Castilla-La Mancha está a la espera de lo que determine el Gobierno central para indicar a los centros educativos de la región las condiciones a seguir tras la nueva 'Estrategia de Vigilancia y Control frente a la COVID-19 tras la fase aguda de la pandemia' que ha entrado en vigor este lunes, 28 de marzo

"Lo que tenemos en este momento es la disposición de Sanidad por la que se nos indica las cuestiones relacionadas con los centros educativos y que ese protocolo higiénico-sanitario es el que mande el propio Ministerio, por lo que las disposiciones de las comunidades no tienen validez", ha indicado en declaraciones a los medios la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez.

Es por ello que ha apuntado que la Junta está a la espera de que el Ministerio les mande las condiciones que tienen que tener los centros y ha añadido que las cuarentenas en los mismos, al igual que en el resto de ámbitos, desparecerán.

Nuevo bachillerato

Respecto al nuevo Bachillerato, la consejera ha explicado que su departamento ha tenido reuniones provincializadas con los directores de los centros educativos con el fin de trasladarles los cambios educativos que vienen derivados de la LOMLOE.

No obstante, ha apuntado que tiene que publicarse el Real Decreto con el curículum y que el Ministerio de Educación ya trasladó que en el Consejo de Ministros de este martes se publicará el de Secundaria y que el de Bachillerato tardará una semana más.

"En cualquier caso, transmitimos a los centros lo plazos para que tuviesen toda la información de la que disponemos".

Así, la intención de la Junta es transmitir a los centros desde los plazos administrativos que lleva la puesta en marcha del currículum a los cambios en la ordenación académica y la nueva reestructuración que llevará consigo la incorporación de un nuevo Bachillerato.

"Esto tiene como consecuencia cambios en la planificación educativa de los centros y por tanto nuestra obligación era trasladarles esto para que pudieran ir pensado ya en la reorganización interna de su propios contexto educativo", ha argumentado.

Transporte escolar

Finalmente, sobre el transporte escolar y las reivindicaciones del sector debido a la subida de los carburantes, Rodríguez ha sostenido que han mantenido contacto con los transportistas escolares y les han trasladado sus inquietudes.

"Ellos saben que no podemos hacer nada de momento hasta que no haya una posibilidad de poder hacer alguna cuestión coordinada con las disposiciones que tenga el Ministerio", ha señalado, para añadir que no hay amenaza de que estén en riesgo las rutas y que el colectivo es "muy responsable".