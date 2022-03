Asottech presenta su hoja de ruta para potenciar el talento Tech en España

Asottech (Asociación de Talento Tech de España) se ha presentado oficialmente hoy, para dar a conocer la hoja de ruta sobre cómo potenciar el talento tech en España y romper con las brechas de talento digital en nuestro país.

En primer lugar, Asottech ha reunido hoy a representantes tanto del Gobierno como del ámbito empresarial para evaluar soluciones a la "crisis de talento y empleabilidad Tech". En el acto, han participado Carme Artigas, Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (SEDIA); y Domingo A. Rodríguez, subdirector general de Ordenación e Innovación de la Formación Profesional del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Asimismo, empresas que están impulsando la empleabilidad desde la innovación y la tecnología como Javier Ruiz de Azcarate, presidente de Catenon, Alexandra Hernández, directora de Talento de Santander Universidades y Universia España; Miguel Angel Turrado, director general de HP SCDS y Javier Azorín Cuadrillero, responsable de Desarrollo, Selección y Formación para Iberdrola en España.

El encuentro fue inaugurado por Iker Arce Seco, CEO de The Bridge y miembro de Asottech, quien destacó que, durante 2021, el promedio de las instituciones asociadas a Asottech graduó a más profesionales digitales que el 94% de las universidades españolas. Asimismo, resaltó que en España van a hacer falta 400.000 nuevos profesionales digitales y se estima en siete puntos de producto interior bruto su potencial beneficio en nuestra economía, unos 85.000 millones de euros al año.

Juan Riva, presidente de Asottech ha manifestado que "las consecuencias económicas y sociales de la pandemia del COVID-19 han acentuado la falta de organización sectorial y reconocimiento público del modelo educativo de las escuelas de talento tecnológico de España, por falta de reconocimiento como sector clave en la reconversión digital del país y desconocimiento generalizado de las tasas de empleabilidad de nuestro modelo educativo.

Además, por la dificultad para canalizar conversaciones con los organismos públicos y privados y, por último, dado que hay mayores trabas al acceso a financiación para reconversión digital para el talento joven, parado o con falta de ahorros para financiar un cambio profesional al sector digital".

Desde Asottech se pretende mantener una filosofía abierta al trabajo conjunto con las instituciones del Gobierno, en concreto, con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. "Hay una oportunidad de generar mejores y más profesionales tech, en el marco de promoción de los fondos Next Generation y en una Europa Digital (Plan de Educación Digital 2021 – 2027")".

En este sentido, Carme Artigas desde SEDIA ha resaltado que "El talento digital es el catalizador que va a permitir a nuestras empresas acometer transformaciones digitales de calado. Un activo clave que va a marcar el éxito y el impacto social y económico del proceso de digitalización que afronta España."

La Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial ha considerado un éxito la creación de este espacio de debate y diálogo, de colaboración público y privada para contribuir al desarrollo del talento digital. Se ha congratulado por "la puesta de largo de una asociación tan importante para el futuro de nuestro país, como es Asottech, que con 14 instituciones comprometidas que están acertando en la necesidad de crear lazos y sumar fuerzas ante el reto histórico de situar a España en Europa en el ámbito de las competencias tecnológicos y el emprendimiento".

Artigas ha argumentado que "el Gobierno busca reducir, a corto plazo, las brechas socieconómicas para no dejar a nadie atrás y, en mi caso, ayudar a las pymes en la adopción tecnológica y digital, un 90% del tejido productivo. No dejar a nadie atrás es asegurarnos de que las competencias digitales para vivir están dentro de la sociedad. Aun existe un 36% de españoles que carecen de habilidades digitales básicas. El objetivo es que a finales de 2025 el 80% de la población española tenga esas habilidades digitales".

Para ello, ha matizado que está desarrollando el Plan Nacional de Competencias Digitales y el Plan de Digitalización de las PYMES. En este sentido, el Gobierno ha lanzado el programa Kit Digital, lanzado desde 2021 a 2023, para invertir más de 3.000 millones de euros en la digitalización de las pymes y autónomos y, precisamente, ayer se dieron a conocer los requisitos y plazos para solicitar el bono para la adopción digital para PYMES y Autónomos.

En este entorno, Artigas ha matizado que -dentro de la Ley de la Formación Profesional en España- el gran cambio de los modelos educativos es pasar de conocimientos a competencias. "Hace falta formación no reglada". Hay que generar más especialistas con competencias digitales en sectores como inteligencia artificial, nuevas tecnologías y ciberseguridad, por ejemplo, que requieren el fomento de las "5C": Pensamiento Computacional, Crítico, Creativo, Colaboración y Comunicación. Estas habilidades son urgentes y va a ser necesaria la formación no reglada.

A las empresas les falta conocimientos sobre la educación no reglada. Ante ello, Artigas ha anunciado que "estamos intentando crear una certificación de los estudios no reglados en toda España y que las competencias digitales no regladas tengan también su equivalencia en el mundo reglado".

Por su parte, Domingo A. Rodríguez, subdirector General de Ordenación e Innovación de la Formación Profesional del Ministerio de Educación y Formación Profesional, ha explicado que "lo que hay que hacer es trabajar de forma conjunta. Creo que estamos todos condenados a entendernos y, al final, lo que importa es formar a la gente y conseguir que la gente se emplee". Rodríguez ha señalado que "la formación profesional desde los años 90´s está basada en competencias y se hizo en colaboración con las empresas en dos niveles: perfiles y formación. Es decir, que el resultado del aprendizaje en los que están definidos nuestros modelos no es otra cosa que la competencia contextualizada".

La brecha de talento digital se traduce como crisis de talento digital

Escuelas miembro de Asottech (Adalab, 4Geeks Academy y Codenotch) han expuesto de manera conjunta que la imparable carrera hacia la digitalizacio?n de la economi?a y sociedad esta? generando una tensio?n sin precedentes en el mercado de trabajo. El acceso al talento digital va a ser un factor decisivo en el futuro orden econo?mico global. "Al ritmo actual, el sistema de educación superior español necesitaría 25 años para graduar el nuevo talento digital que será necesario durante los 4 años", han concluido.

Dentro de los empleos emergentes, los miembros de Asottech han destacado este año los más solicitados en el sector tecnológico como son: especialistas en desarrollo web, desarrollo de back-end, desarrollo de videojuegos, arquitectura de sistemas en la nube, inteligencia artificial, aprendizaje automático y ciberseguridad.

Por último, dentro de la brecha digital, Inés Vázquez, fundadora de Adalab, ha destacado que existen otras brechas, como son: la brecha de género (-16% profesionales TIC en España son mujeres) y ha resaltado que un 30% de los alumnos de las 14 escuelas que integran Asottech son mujeres. Por ello, la Asociación promueve iniciativas como Bootcamps o promociones en exclusiva para mujeres, descuentos y becas. También otras soluciones para reducir en su conjunto la brecha digital, como son:

La visión empresarial

En el encuentro se realizó un coloquio sobre Empleabilidad en tecnología, moderado por Tiago Santos, General Manager de Ironhack; con la participación de Javier Ruiz de Azcarate, presidente de Catenon España; Alexandra Hernández, directora de Talento de Santander Universidades y Universia España; Miguel Angel Turrado, director general de HP SCDS y Javier Azorín Cuadrillero, responsable de Desarrollo, Selección y Formación para Iberdrola en España.

Estos son algunos de los aspectos principales que destacan los directivos sobre la situación actual, dificultades y retos del mercado Tech:

Javier Ruiz de Azcarate, presidente de Catenon:

- Las empresas necesitan tecnología para la eficiencia en sus procesos y para mejorar su rentabilidad, por lo que harán mayor inversión y va a seguir siendo un elemento estructural.

- Hay un factor que aquí en España se está considerando poco, pero que la pandemia ha acelerado: la globalización del talento tecnológico. Hemos trabajado con muchas compañías del norte de Europa a las que les estamos montando los hubs en España, lo que quiere decir que la apuesta por el talento no es un tema territorial. España es un país que por densidad no tiene gran déficit, es mayor en el resto de Europa.

- El índice de rotación media de las profesiones tecnológicas no supera el 1.9, un índice de rotación tremendamente alto.

- Los menores de 26 años tienen en su curriculum una mayor rotación que los mayores de 50. Eso quiere decir que el profesional se ve más como un proveedor y prestador de servicios que como un empleado para toda la vida y eso hay que saber gestionarlo.

Alexandra Hernández, directora de Talento de Santander Universidades y Universia España:

- El reto para los responsables de Recursos Humanos es grandísimo. Si no cambias y no te adaptas a estos nuevos perfiles profesionales que se requieren, no vienen. Además, no solo estamos compitiendo con grandes empresas; muchos de estos talentos quieren montar sus propias empresas, quieren estar en startups, quieren una flexibilidad que les permita estar con muchos más proyectos. Hay que educar de nuevo incluso a los propios profesionales de la compañía sobre los nuevos talentos que vienen.

- Estamos en un momento de gran incertidumbre y esto es algo que nos define a todas las empresas. La pandemia ha acelerado muchísimo la necesidad de talento digital. Nosotros en Banco Santander ya no solo somos players del sector bancario sino del sector tech.

- Existe un problema en la empresa y en la sociedad: se está desconectando entre el mercado laboral que tenemos con lo que se demanda. Las empresas no son capaces de predecir qué talento profesional se demandará mañana.

Miguel Angel Turrado, director general de HP SCDS:

- Si hay algo que quita el sueño hoy en día es encontrar talento. Podríamos tener muchísimas más inversiones, muchísimos más proyectos en España si tuviéramos talento.

- Destaca la importancia de los proyectos, es decir, cada vez más, los profesionales se vuelcan en proyectos. Más que por el tema económico, se mueven por el proyecto que les ilusiona.

- En un mundo de máquinas, debemos valorar más las actitudes que las aptitudes, valorar las soft skill, las habilidades humanas.

- El déficit de mujeres en el sector tech también es un reto. Tenemos que incorporar a la mujer a las tecnologías desde edades tempranas.

Javier Azorín Cuadrillero, responsable de Desarrollo, Selección y Formación para Iberdrola en España:

- Una tendencia clara de este mercado es la volatilidad, la rotación de profesionales y el incremento de los sueldos. La gente sí que elije proyectos, pero también elije sueldos.

- En nuestro caso el reto es sectorial porque al final la gente que está formándose en carreras tecnológicas no ve a Iberdrola o no ve al sector energético como un posible campo en el que trabajar, al menos hace años, ahora esta tendencia está cambiando.

- Nuestro reto es ser atractivos en un sector como el energético. Yo siempre invito a todo el mundo a que vea las cifras de inversión de las empresas en las que se quiere trabajar. Yo creo que es fundamental saber cuánto invierten en innovación o en tecnologías del futuro para luego tomar decisiones, más allá de la percepción que te pueda dar un sector u otro.

En este entorno, el fin primordial de la Asociación es contribuir a la promoción y a la utilización eficaz de los medios tecnológicos en el ámbito educativo y fomentar modelos formativos innovadores, dando a conocer el impacto positivo que generan tanto en la empleabilidad como en la economía real. Sus miembros empoderan y elevan empresas y nuevos talentos a través del desarrollo de habilidades digitales que les permite adaptarse a los cambios y fomentan una cultura de diversidad e inclusión en el sector tecnológico.

