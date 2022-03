¿Qué nuevos perfiles profesionales demanda la irrupción del Metaverso?

La nueva matriz de Facebook, Meta, anunció recientemente la contratación, en los próximos cinco años, de 10.000 personas en la Unión Europea dedicadas al desarrollo de un metaverso que hoy se encuentra en sus etapas iniciales.

En este contexto, StudentFinance, la startup española dedicada a financiar estudios en economía digital, desgrana los nuevos perfiles profesionales incipientes como consecuencia de la irrupción de esta nueva revolución.

Desarrolladores y diseñadores de mundos virtuales e ingenieros de mantenimiento son las apuestas de la compañía para ocupar el grosso de la demanda laboral a medio y largo plazo con la creación de estos universos:

Desarrolladores de mundos virtuales

Estos perfiles se encuentran muy vinculados al área Web Development. De hecho, las responsabilidades de este tipo de expertos son similares a las de cualquier programador, pero con la diferencia de que el desarrollador de Realidad Virtual debe crear experiencias inmersivas e interacciones fluidas y adaptar los prototipos a las plataformas seleccionadas (smartphone, tablet, ordenador, periféricos VR).

En términos generales, estos profesionales se encargan, en primera instancia, de identificar los requerimientos de la aplicación de los mundos virtuales para, a posteriori, escribir el código del programa en lenguajes esenciales como C#, C / C ++, Javascript, Java, Python, Visual y Swift.

Las ofertas de empleo destinadas a los desarrolladores de mundos virtuales ponen en valor el dominio de las matemáticas para modelos 3D, el manejo de álgebra avanzada y de las plataformas de desarrollo Unity y Unreal. Además, las empresas buscan a candidatos con conocimientos en las experiencias RV más punteras del mercado: Oculus, HTC Vive y Playstation VR.

Diseñadores de mundos virtuales

Se trata de un perfil vinculado al área del UX/UI, donde las competencias, destrezas y habilidades les permiten generar propuestas innovadoras de diseño en experiencias inmersivas creadas por los desarrolladores. Un diseñador de realidad virtual crea mundos ficticios, por lo que es fundamental contar con conocimientos de diseño 3D para el desarrollo de esos entornos de manera que sean atractivos y multidimensionales.

Desde StudentFinance, aseguran que un UX/UI designer especializado en el diseño virtual podrá llevar a ganar 6 cifras anuales. En esta línea, estiman que estos profesionales pueden pasar de cobrar 22.000€ a 100.000€ en España si expanden su expertise al campo de los mundos virtuales.

Ingenieros de mantenimiento

La principal función de este perfil es conservar el mantenimiento de la solución de RV para asegurar su estabilidad. En líneas generales, este tipo de ingeniería se dedica al estudio y desarrollo de técnicas que faciliten o mejoren el mantenimiento y la experiencia del mundo virtual. La gestión del mantenimiento de la realidad virtual afecta a los cuatro objetivos básicos del mantenimiento: la disponibilidad, la fiabilidad, la vida útil y el coste durante la experiencia total.

Este se enfoca en la optimización de equipos, procedimientos y presupuestos para lograr una mejor mantenibilidad, fiabilidad de sistemas y disponibilidad de los equipos En StudentFinance señalan que este rol está muy vinculado al 5G: "de nada sirve lanzar un mundo virtual si la navegación es lenta. Por ello, la construcción y el desarrollo del 5G tienen que tener un mantenimiento muy exhaustivo", comenta Mariano Kostelec, CEO y Cofundador de StudentFinance.

Aunque los desarrolladores web y los científicos de datos lideran el ranking de los perfiles más demandados por las empresas, estos profesionales están escalando posiciones a buen ritmo dada la intención del metaverso –y, por ende, de la Realidad Virtual– por seguir abarcando grandes sectores laborales, con el objetivo de hacer más efectivo el trabajo realizado.

"Prevemos que todo lo que vaya a girar en torno al Metaverso, NFT y Criptomonedas se disparará en demanda y en salarios. En este sentido, se tendrán que seguir creando programas o educación específica según área, ya que los perfiles más especializados serán los que mejores condiciones salariales puedan conseguir", comenta Mariano.

Relacionados Las startups de Telefónica e Iker Casillas impulsarán los negocios en el metaverso deportivo