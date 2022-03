La Universidad Europea de Valencia incorpora a Irene Alegría, tercera mejor docente de España

La Universidad Europea de Valencia continúa creciendo y amplía su cuerpo docente con la incorporación de Irene Alegría, recientemente reconocida como la 3ª mejor docente de España en los prestigiosos premios Educa Abanca. La valenciana, que recogió el galardón el pasado fin de semana en el "Congreso Mundial de Educación Educa-Abanca 2022", celebrado en Santiago de Compostela, ha recibido numerosos reconocimientos en los últimos años por su novedosa metodología de enseñanza y sus singulares propuestas educativas.

"Lo que más caracteriza mi forma de enseñar es la innovación, y mi deseo de revolucionar la educación y romper con todo lo que considero que no beneficia a mi alumnado, tanto en su proceso de enseñanza-aprendizaje como en su formación competencial e integral como personas" señala Irene Alegría. "Intento demostrar cada día que otra educación no sólo es necesaria, sino que también es posible" afirma.

Este enfoque es el que aportará como nueva directora y docente del Máster en Formación del Profesorado de la Universidad Europea de Valencia, un programa referente por sus innovadoras dinámicas y por crear una experiencia de aprendizaje totalmente práctica y a la vanguardia en herramientas docentes. Además, impartirá docencia también en el Máster de Psicopedagogía, y en el Máster en Organización y Dirección de Centros Docentes.

Al hablar sobre su incorporación, Irene Alegría destaca que "la Universidad Europea de Valencia me transmite los valores que considero que deben ser un pilar fundamental en cualquier institución educativa, puesto que no sólo formamos profesionales, sino personas". "La educación en valores, la cercanía, el situar al estudiante en el centro, son clave. Tuve la suerte de vivirlo como estudiante, y es eso mismo lo que me ha llevado a aceptar este nuevo reto" asegura.

Apostando por una nueva forma de entender la educación

El Máster en Formación del Profesorado de la Universidad Europea de Valencia, que se imparte de forma semipresencial, cuenta cada año con más estudiantes, y en esta edición sobrepasa ya los 700 entre los distintos grupos. A todos esos futuros profesores y profesoras, Irene Alegría los anima a entender la docencia como "un continuo aprendizaje a lo largo de la vida para dar lo mejor de nosotros a nuestro alumnado y sacar lo mejor de él, potenciando todo su talento". Asimismo, apuesta por "un cambio de mirada del docente y de la sociedad hacia la educación" y por "mirar con ojos de niño y niña, poniendo todo el corazón".

La clave para todo buen docente "es la vocación" apunta. "Lo que se necesita es amor y pasión por la educación. Ser capaces de mirar más allá, de querer acompañar en el proceso educativo, y sentarse al lado del alumno o alumna y escucharlos, motivarlos, y depositar en ellos toda nuestra confianza" añade.

Una vida dedicada a la docencia

Irene Alegría Mercé es maestra de Educación Primaria e Inglés con más de 14 años de experiencia, y colabora con el Ministerio de Educación de España creando propuestas didácticas tanto para alumnos como para docentes. Estas propuestas, que se difunden a través del Ministerio y del programa "Aprendemos en Clan" de RTVE, han sido reconocidas en premios como los "World Media Festivals" de Hamburgo, entre otros.

A su vez, es coordinadora y formadora del Proyecto TEI (Tutorización Entre Iguales) de prevención de acoso escolar en la provincia de Valencia, y fundadora y presidenta de "Adopta un Maestro", una asociación sin ánimo de lucro nacida al principio de la pandemia para ayudar a los niños, niñas, familias y docentes a llevar a cabo un aprendizaje lúdico, creativo, y autónomo.

Además, es escritora - el año pasado publicó su libro "creARTE"- y conferenciante, y cada año participa en numerosos congresos nacionales e internacionales sobre educación.

Relacionados La Universidad Europea de Valencia se suma a la Alianza STEAM por el talento femenino