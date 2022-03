El auge de los datos abre la puerta de las carreras STEM a las mujeres

La presencia de mujeres en el sector tecnológico continúa siendo escasa; apenas ha crecido en los últimos 20 años a pesar de las numerosas y buenas oportunidades de empleo que ofrece la industria. En las carreras de tecnología e informática, según Mujeres Tech, las chicas suponen apenas un 13% del total de estudiantes. Estos datos señalan que el problema no viene por la falta de demanda de las empresas, sino por el escaso acceso de la mujer a este tipo de estudios tecnológicos. Diversas organizaciones ya han llamado la atención sobre el problema que supone esta escasez de talento femenino en el sector, sobre todo, teniendo en cuenta las altas tasas de desempleo y trabajo precario que soportan en otros sectores.

Uno de los campos en expansión en las empresas es el Big Data. Más del 11% de las compañías españolas están inmersas en el desarrollo de proyectos en torno al dato, tal y como señala el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI) en su último estudio "Uso de tecnologías digitales por empresas en España", y quizás esto está cambiando la tendencia en las profesiones tecnológicas. En una visión global de lo que ocurre en el mundo, cada vez un mayor número de mujeres se acercan al ámbito tecnológico, aunque representan aún 1 de cada 4 profesionales IT, el 26% aproximadamente de los trabajadores, según datos del Foro Económico Mundial.

Con porcentajes aún pequeños pero progresivos, las mujeres van afianzando su papel al frente del Big Data, y se espera que este crecimiento atraiga a nuevo talento femenino al ámbito de los datos, especialmente considerando que el 75% de las trabajadoras españolas tiene como referente a otras mujeres, cifra difundida en la última jornada de Data+Women España.

Keepler Data Tech, compañía tecnológica especializada en analítica avanzada de datos, también ha visto cómo en los últimos años el número de mujeres de perfil tecnológico ha crecido en la empresa. Del 20% de perfiles femeninos en el ámbito de Data en 2019, actualmente en 2022 ya es el 33%. Si bien es cierto que en otras áreas como arquitectura e ingeniería cloud o sistemas, cuentan con una representación bastante menor. La compañía aboga por procesos de selección lo más objetivos posibles, dando valor únicamente al currículum y experiencia aportada. "Revisamos todos los currículums, y estos llegan a las entrevistas técnicas cegados de cualquier dato personal que pudiera provocar una distracción sobre lo importante, que es el valor que puede aportar al puesto al que aplica. Ni el género ni cualquier otro dato que pueda sesgar se tiene en cuenta en la selección de currículums de candidatos que entran en el proceso", comenta Laura Casillas, responsable de People y Selección en Keepler Data Tech.

Josefa Calero, Lead Data Scientist de Keepler Data Tech señala que "se ven muchas más mujeres que antes en todos los ámbitos, desde la ciencia de datos, posiciones de arquitecta cloud o desarrolladora y esto quiere decir que donde hubo barreras ya no las hay y que es cuestión de tiempo que podamos llegar a un escenario de mayor equilibrio. Lo que es claro, es que las niñas de hoy tienen referentes que les pueda inspirar y creo que ahí está la clave. En mi día a día, me alegra ver que la representación femenina aumenta, y no porque tenga predilección por trabajar con una mujer por ser mujer, sino porque se constata que si una mujer quiere llegar a estas profesiones lo hace cada vez más".