Nace la "IG Trading Cup", la primera competición nacional de trading de IG en esports junto a Ween

IG, la plataforma para inversores líder en el mundo, decide incorporarse al ecosistema de los esports lanzando el torneo IG Trading Cup con su producto Turbo24 de la mano de Ween. Se trata de una competición sin ánimo de lucro en la que los traders aprenderán a desenvolverse en los distintos mercados de inversión de manera segura y responsable. El objetivo final es aportar una experiencia realista para mejorar la educación financiera de los usuarios.

"En IG estamos muy entusiasmados ante esta iniciativa. Nuestro foco es la educación a fin de proveer a los Traders de las mejores herramientas a la hora de operar. IG Trading Cup está complemente alineada con este objetivo. Es una gran oportunidad para que los Traders puedan aprender en un entorno seguro, ya que operan en una cuenta demo con dinero ficticio.

Desde IG, hemos innovado en producto y en nuestra plataforma para que la experiencia de trading sea ágil e intuitiva. Recientemente, hemos lanzado un nuevo producto, Turbo24, el primer turbo que cotiza en euros y durante 24 horas, teniendo una gran acogida entre nuestros inversores. Por eso, esta Trading Cup es un evento ideal para que los Traders conozcan esta producto y las posibilidades que brindan al trader".

En este caso IG ha apostado por la metodología de los esports por su atractivo para los usuarios, los cuales pueden aprender jugando y compitiendo. En este sentido la empresa financiera cuenta con el apoyo de Ween, principal plataforma española de torneos de esports, que aporta su experiencia así como su comunidad de usuarios y su soporte técnico. El desarrollo de la competición será multiplataforma para PC y Smartphone y podrá albergar más de 500 jugadores simultáneos.

"La creatividad del planteamiento de la competición y el sentido de juego responsable que IG aplica a la iniciativa nos reafirma en la convicción de que los esports son un sector estratégico para el marketing de cualquier tipo de compañía. Que una entidad como IG apueste tan claramente por los esports para expandir sus fronteras a nuevos públicos dice mucho en favor de una compañía pionera en tecnología financiera y accesibilidad", afirma Jon Llaguno, Managing Director de Ween.

Los jugadores que quieran participar deberán inscribirse en el Digital Hub desarrollado por Ween para la ocasión y en la plataforma de IG para poder operar con la tecnología Turbo24. Todos dispondrán de 20.000 euros virtuales en una cuenta demo de Turbo 24 de IG creada ex profeso para iniciar la competición. Con este dinero ficticio deberán invertir a precios reales de mercado en distintos activos como acciones, índices bursátiles, materias primas y divisas.

Página oficial de la competición IG Trading Cup.

El rendimiento de cada jugador se calculará comparando las ganancias obtenidas con el capital inicial. No obstante, es importante destacar que el participante no corre ningún riesgo económico porque no soporta ninguna pérdida efectiva por las operaciones negativas y no obtiene ganancias reales de las operaciones positivas. Se trata de un torneo sin ánimo de lucro que busca también fomentar la vertiente educativa en el área financiera y la tranquilidad de operar en entornos de inversión seguros y fiables.

La competición

Los registros para la competición se abrirán el lunes 21 y el torneo comenzará el lunes 28 de febrero para todos los ciudadanos españoles y extranjeros que en el momento de la inscripción hayan cumplido 18 años y residan en España. Deberán utilizar la herramienta Turbo24 de IG y no se permitirá más de una cuenta por persona.

Hasta el inicio de la competición los jugadores inscritos podrán practicar la mecánica del juego. Posteriormente durante tres semanas, de lunes a viernes, los participantes tendrán que ir clasificándose en tres fases distintas para poder acceder al cuadro final. Semanalmente se resetearán las cuentas para competir todos en igualdad de condiciones. Cada día se actualizará el ranking para informar y animar a los inscritos en la competición a través de la página oficial del campeonato. La gran final será el 25 de marzo y se retransmitirá en vivo con comentaristas, al más puro estilo de los esports.

El ganador de esta competición podrá disfrutar de un viaje a Londres donde se encuentran las oficinas centrales de la compañía IG. El resto de clasificados en 2º, 3º y 4º puesto accederá a otros premios tecnológicos especiales para gamers. Los siguientes clasificados hasta el puesto 10º recibirán un cheque Amazon por valor de 50 €.