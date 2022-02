Vox vigilará "cualquier imposición de un modelo único" en la enseñanza vasca como "defienden" EH Bildu y Podemos

Europa Press Bilbao

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha dicho que el borrador de dictamen de la Ponencia de Educación recoge "una apuesta clara por un único modelo lingüístico con el euskera como eje", pero no por "la convivencia de la educación pública con la concertada y la privada", por lo que su formación estará "muy vigilante" ante "cualquier imposición de un modelo único" en la enseñanza vasca como "defienden EH Bildu y Podemos, formaciones cada vez más influyentes" en la acción del Gobierno Vasco.

Martínez se ha pronunciado de este modo, en declaraciones en el Parlamento vasco, después de que este martes el presidente de la Ponencia de Educación que analiza el futuro del sistema educativo vasco, el jeltzale Gorka Álvarez, haya entregado este martes a los grupos parlamentarios su informe de conclusiones.

Tras subrayar que el documento "no implica el consenso de todos los grupos" ni recoge unas bases en las que hayan "coincidido todos", sino que es un resumen del trabajo hecho de los últimos meses, ha afirmado que, "tras una rápida lectura de las bases para una educación del siglo XXI se confirman las sospechas de que se avanza hacia el objetivo que ya fijaron anteriormente PNV y EH Bildu en conversaciones previas a la constitución de la ponencia de la ley vasca de Educación".

Según ha criticado, en el documento hay "una apuesta clara por un único modelo lingüístico con el euskera como eje, con el único fin concreto de avanzar hacia la euskaldunizazión de la sociedad vasca". "Hemos vivido la progresiva desaparición del modelo educativo en castellano y ahora avanzamos hacia un único modelo equiparable al D, íntegramente en euskera, con el castellano como una asignatura más como cualquier otra lengua", ha censurado.

En ese sentido, ha advertido de las "apuestas que se han demostrado erróneas, sobre todo para aquellos jóvenes a los que se obliga a estudiar en una lengua que no es su lengua materna, que no es la que se habla en sus hogares".

Además, ha considerado que "esta apuesta por una de las lenguas oficiales del País Vasco es contradictoria con la pretensión manifiesta en las bases del documento, en el sentido de que lo que se busca es el pleno conocimiento y manejo también del castellano, lengua que queda relegada a un segundo plano, como ya sabíamos que iba a quedar claro desde el inicio del proceso".

La parlamentaria de Vox ha dicho que a su grupo le "apena muchísimo" también que la base del documento "no es la excelencia, algo fundamental en cualquier sistema educativo, y tampoco se prima el mérito en este sistema educativo que quieren instaurar".

También ha lamentado que "no se haya prestado la misma atención a todos los expertos que han comparecido en las ponencias" y ha denunciado que "todos los partidos del cordón antidemocrático" han mostrado "una manifiesta posición en contra del compareciente que trajo" porque "no era nacionalista".

Por todo ello, Amaia Martínez ha afirmado que las bases del documento "defienden un modelo educativo que no es el de Vox" y ha insistido en la necesidad de "un gran pacto educativo, un pacto global frente a esa nueva proliferación de modelos autonómicos que, lejos de contribuir a la construcción de nuestro país, del de todos, lo que hacen es deteriorarlo".

Por otro lado, ha advertido que "la LOM-LOE no ayuda, sino todo lo contrario, porque deja en manos de las comunidades autónomas la configuración definitiva de entre el 50 y el 60% de los currículos educativos, de forma que cada autonomía tiene libertad en lo que quiere imponer en los textos y lo que no".

Educación pública, concertada y privada

Asimismo, la parlamentaria de Vox ha dicho echar en falta "una apuesta decidida por la convivencia de la educación pública con la concertada y la privada". "Sí que recoge la defensa del modelo público, pero habrá que estar muy vigilantes para actuar ante cualquier imposición de un modelo único como defienden formaciones cada vez más influyentes en la acción del Gobierno, Bildu y Podemos", ha apuntado.

Según ha asegurado, el "amplio acuerdo al que aspiran los socios de gobierno se va a basar en un acuerdo nacionalista con Bildu y poco les va a importar las aportaciones que el resto de los grupos hagamos a esta ley del sistema educativo", lo que, según ha considerado, será "una mala noticia para todas aquellas familias que quieren elegir la educación de sus hijos y en que lengua quieren educar a sus hijos". "Tenemos claro que la pluralidad vasca no va a estar representada y eso es discriminatorio", ha denunciado.

No obstante, ha asegurado que desde su formación aportarán todas aquellas iniciativas que consideren "positivas", aunque "cualquier aportación que realicen los grupos no nacionalistas obviamente no será tenida en cuenta".