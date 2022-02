Los técnicos superiores sanitarios comienzan sus movilizaciones este martes para reclamar la titulación universitaria

Europa Press Madrid

Los representantes de los técnicos superiores en Laboratorio Clínico y Biomédico; en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico; en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, y en Radioterapia y Dosimetría han anunciado el inicio de sus movilizaciones este martes, en las puertas de los centros de salud y en la sede del Senado, para reclamar una formación universitaria.

En concreto, piden que se unifiquen estas cuatro titulaciones actuales de formación profesional de grado superior en dos titulaciones académicas de grado universitario de 240 ECTS cada una.

De hecho, en todos los países europeos, menos en España, estas dos titulaciones de cada una de las dos áreas de diagnóstico están unidas y son una sola carrera universitaria (Imagen Médica-Radioterapia y Laboratorio Biomédico). En España, en cambio, están segregadas en cuatro titulaciones separadas, lo que deriva en una deficiencia de la calidad docente y, por tanto, de los propios técnicos sanitarios.

Según anuncian los técnicos superiores sanitarios, la movilización de este martes será "solo el arranque" de un calendario de protestas. Así, está prevista una nueva concentración a las puertas de centros sanitarios el 23 de febrero; una concentración en las puertas del Ministerio de Sanidad e inmediaciones del Congreso de los Diputados el 4 de marzo; y otra el sábado 5 de marzo, con una manifestación en Madrid, con recorrido desde el Ministerio de Educación hasta el Ministerio de Sanidad.

Así, las Comisiones Unitarias de Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) convocan a todos los profesionales del país de estos colectivos a movilizarse reivindicando la creación de un "marco de diálogo institucional transparente", ahora inexistente, que atienda sus demandas.

"España es el único caso de segregación de los títulos académicos, provocando devaluación profesional con respecto a los homólogos europeos e impidiendo el reconocimiento automático de sus cualificaciones", lamentan los representantes de los técnicos superiores sanitarios.

Por ello, proponen una enmienda en el Senado a la nueva Ley de Formación Profesional, solicitando la suspensión transitoria en su aplicación en atención al carácter de profesiones sanitarias reguladas.

También solicitan la creación de una Comisión Interministerial, formada por los responsables de los Ministerios de Sanidad, Educación y Universidades, que debata y resuelva la situación de la falta de reconocimiento de los técnicos superiores sanitarios en el Espacio Europeo de Educación Superior y que posibilite un nivel de desarrollo profesional compatible con el de sus homólogos europeos, como ocurre con el resto de profesiones sanitarias de formación superior.

Este primer paquete de medidas aprobado por la Comisión Unitaria de Organizaciones Técnicos Superiores Sanitarios está encaminado, por ahora, a la creación de espacios de diálogo transparentes que encaucen la situación. De no encontrar permeabilidad en las administraciones, no los técnicos superiores sanitarios no descartan nuevas convocatorias "con un perfil más incisivo".