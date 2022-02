Las claves del 'e-learning' en el mundo laboral post pandemia

En un mundo laboral cada vez más cambiante y demandante, más del 52% de los empleados requerirán una formación extra, reskilling o upskilling, en los próximos tres años, según el Foro Económico Mundial.

El grueso de este aprendizaje, impulsado por la pandemia, tiene lugar en un entorno virtual y la tecnología es clave para suplir esta demanda. Por ello, la multinacional española Stratesys, hub nativo digital entre Europa y América, ha desarrollado una plataforma de contenidos formativos digitales orientados a empresas que buscan invertir en la formación de sus empleados para mantenerse al día en las últimas tendencias demandadas por el mercado.

La plataforma, denominada Teach Me How, engloba un conjunto de contenidos formativos que van desde piezas de micro-learning hasta cursos completos de temáticas diversas como ciberseguridad, sostenibilidad, procesos corporativos, cumplimiento normativo o seguridad de las operaciones. Todos ellos, aplicables a los sectores más diversos como Salud, Telecomunicaciones, Banca, Energía o Seguros. Estos contenidos se basan en tres pilares para ofrecer una experiencia diferencial: contenidos de calidad basados en casos prácticos, siempre con una narrativa adaptada a cada casuística; formatos diferenciales como simulaciones de realidad virtual o gamificación que van más allá del vídeo o el manual interactivo y, por último, una interfaz que permite una navegación intuitiva multidispositivo y un gran nivel de interacción.

La oferta de Teach Me How nace de las necesidades de los trabajadores, analizadas en el estudio Unboxing the new learning experience, realizado por la consultora People Excellence en colaboración con Stratesys. El estudio concluye que los alumnos buscan una alta personalización en los contenidos y un nivel de interacción que permita un aprendizaje activo y real, y apunta a las siguientes tendencias en e-learning:

1. Cross-learning. Hemos pasado del upskilling al cross learning donde los conocimientos trasversales (digital, ?nanzas, tecnología, marketing, etc.) son ahora del interés de profesionales en múltiples ámbitos. El reto está en dar la ?exibilidad su?ciente a los alumnos y brindarles alternativas y acompañamiento para que sepan qué necesitan.

2. Learner center. El alumno es quién selecciona, no sólo los contenidos que quiere consumir, también qué canal pre?ere, en qué momento lo hará y en qué lugar.

3. Mobile learning. Gamificación e inmersión. El consumo de experiencia de aprendizajes se ha trasladado a formatos mobiles, por lo que el reto se centra en crear contenidos adaptados. Dentro de estos formatos, se busca cada vez más la experiencia gami?cada e inmersiva.

4. Content Choice. El reto es priorizar los contenidos que ofrecer. Aparecen los paquetes de contenidos formativos relacionados entre sí, en donde el alumno sólo escoge aquellos que le interesan o le convienen según su necesidad.