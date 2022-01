Formación en idiomas del empleado: clave del éxito laboral

En los últimos años hemos tenido que lidiar con la incertidumbre y con un giro inesperado a la vez que necesario en el paradigma del trabajo. Las empresas formamos parte de un sistema que ha dejado al descubierto la necesidad de los trabajadores de un modelo más flexible que haga compatible la vida personal con la profesional. En este camino, la competitividad ha pasado a ser global y por consiguiente, la captación y retención de talento, una de las mayores preocupaciones de las empresas, especialmente las tecnológicas.

Se ha evidenciado la necesidad de remodelar los modelos de trabajo y situar a las personas en el centro de las organizaciones para evitar la fuga de talento. A la pregunta ¿cómo se combate el miedo a estancarse profesionalmente? los departamentos de RRHH están sabiendo responder muy bien: con implicación, motivación y objetivos de desarrollo.

Aquí es donde entra la formación en idiomas como un extra que permite al trabajador no sentirse estancado y progresar, teniendo en cuenta que el inglés es el idioma de los negocios y por lo tanto una de las herramientas más poderosas que cualquier profesional puede tener para alcanzar el éxito laboral.

En Twenix hemos vivido la problemática de la captación de talento combinando un modelo de trabajo híbrido con oficinas en Almería y Madrid. Una de nuestras premisas desde que comenzamos en Twenix ha sido rodearnos de profesionales que nos hagan crecer y de los que podamos aprender y eso requiere una alta concentración y ejecución por parte de nuestro equipo para atraer a este tipo de talento.

Al ser una empresa EdTech estamos familiarizados con los procesos digitales, y al estar enfocados en un sector B2B, tenemos la oportunidad de conocer de cerca cómo están viviendo esta transición otras empresas.

Anteriormente elegían como un beneficio extra la formación presencial de idiomas con clases grupales, pero gran parte de ellas aún continúan teletrabajando y no han sabido adaptar sus planes de formación y conservar este beneficio (cada vez más una necesidad) entre sus empleados, viendo mermado su aprendizaje ante un mundo global que se comunica en inglés.

Uno de los retos principales que las empresas tienen por delante en este 2022 es mejorar el engagement con el empleado en modelos híbridos, ya predominantes. En los modelos remotos lo tienen claro, 'remote first' en todos los aspectos. Llegados a este punto donde el beneficio de formación en idiomas que se ofrecía a los empleados en un ambiente físico ya no es posible y las clases grupales se cuestionan, las compañías no deben frenar su internacionalización y deben ofrecer soluciones.

En Twenix lo hemos tenido claro desde el primer momento: esa solución pasa por la comunicación oral y por un sistema de aprendizaje de conversaciones one to one donde el alumno se pueda relajar y dejar de entender el inglés como el 'listen and repeat' que recuerda de las academias y el colegio. Esto lo hacemos con 26 minutos de conversación para no perder el foco de concentración, profesores de todo el mundo con distinto acento y un horario flexible adaptado a las circunstancias de cada uno, donde pueden tratar temas de conversación ultra-prácticos que pueden poner en práctica en las empresas desde el minuto 1.

Elaborado por Jorge Moreno, CEO y cofundador de Twenix

