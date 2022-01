Cinco consejos para afrontar una entrevista de trabajo en inglés en la nueva era del teletrabajo

La pandemia ha cambiado aspectos muy arraigados en nuestra sociedad sobre todo en el entorno laboral. El teletrabajo irrumpió en un país que para nada estaba acostumbrado a esta modalidad mucho más presente en el norte de Europa. Pero los datos de Eurostat confirman que el teletrabajo se ha convertido en una tendencia estable en España. El 76% de los españoles videollamó durante el 2021 frente al 33% que lo hizo en 2018 y, además, según recoge una encuesta realizada por Twingate, el 45% de los trabajadores asegura haber asistido a más reuniones online durante el periodo de la pandemia, comparado con las que asistió cuando iba presencialmente a la oficina.

Esta tendencia hacia el teletrabajo que están adoptando la mayoría de las empresas, también se está consolidando en los procesos de selección de las mismas. Las entrevistas de trabajo se están desarrollando cada vez más de manera online, por lo que, podría decirse que estas dos tendencias han cambiado la forma en la que nos comunicamos en el ámbito laboral.

En un mundo globalizado, muchas de estas videollamadas o entrevistas online se llevan a cabo con clientes o empleados extranjeros. Por este, y otros motivos, el dominio de idiomas, especialmente el inglés, es una de las competencias más demandadas en el mercado laboral actual. Para Andrés Moreno, fundador y CEO de Open English, "hablar otra lengua resulta fundamental en la sociedad actual. Tanto en el entorno laboral como en el personal. Desenvolverse de forma autónoma en un idioma como el inglés te abrirá un abanico de oportunidades laborales, ya que aumentará tu marco de actuación a algo más internacional y también sociales, al reforzar la confianza en ti mismo".

El limitado dominio de los idiomas puede provocar malentendidos con clientes o con compañeros de trabajo, por lo que no es de extrañar que el 63% de los estudiantes españoles encuestados por Open English, plataforma global para aprender inglés, asegure haber vivido una situación incómoda por no saber el idioma en el desempeño de su trabajo.

Enfrentarse a una entrevista de trabajo online en inglés puede ser motivo de angustia para algunos candidatos que no cuentan con el suficiente nivel. De hecho, el 99,4% de los estudiantes encuestados por Open English en España, considera que el inglés les ayudará a encontrar un mejor trabajo. De ahí que, desde la plataforma, además de contar con clases específicas para preparar este tipo de entrevistas profesionales, compartan una serie de consejos que ayudarán a afrontar a estas situaciones:

1. Elaborar y aprender un breve resumen sobre la trayectoria profesional de uno. Muchas entrevistas de trabajo comienzan con una pregunta general sobre la experiencia profesional, por eso sería muy útil preparar un breve discurso que la resuma. A la hora de elaborarlo sería bueno organizarlo por etapas, según la experiencia. Esto proporcionará mayor agilidad a la hora de retomarlo en caso de que el entrevistador interrumpa con alguna pregunta. Además, servirá para que puedan analizar los aprendizajes y los resultados obtenidos en cada etapa profesional del candidato de manera muy breve. Así, los entrevistadores, tendrán una visión global de la trayectoria y de la cualificación para el puesto. Además de escribirlo y aprenderlo, también se puede tener como guión escrito mientras se realiza la entrevista online, lo que ayudará si se sufre un bloqueo en cualquier momento.

2. Familiarizarse con la terminología en inglés que se utiliza en el sector de la empresa. Dependiendo del campo en el que trabaje la empresa para la que se es candidato habrá una terminología específica u otra. Es importante conocerla, tanto para entender lo que dicen los seleccionadores, como para que uno mismo las pueda usar para explicarse dentro del contexto de la entrevista. Moreno resalta la importancia que tiene "dominar el inglés específico del sector en el que nos desenvolveremos si la entrevista resulta un éxito", por eso recomienda los cursos de inglés profesional, que abarcan sectores como ingeniería, marketing o finanzas.

3. Utilizar determinadas palabras te ayudará a elaborar un discurso de calidad. El inglés es un idioma con muchos recursos y, como sucede en otras lenguas, cuenta con distintas formas de decir una misma cosa. Phrasal verbs como talk through (explicar en detalle) o liaise with (trabajar en colaboración con) pueden ser muy útiles al hablar en un entorno laboral además de dar una impresión buena sobre el nivel de inglés del candidato. También, en este punto, es recomendable aprender una serie de conectores para expresarse con mayor fluidez. Hay multitud de ellos pero los que, probablemente sean de más ayuda son aquellos conectores secuenciales (firstly, secondly, afterwards, at the beginning, in the end ) que facilitarán la tarea a la hora de organizar en el tiempo lo que se busca decir, también serán de utilidad los conectores copulativos, que sirven para unir dos ideas con relación entre sí (in addition to, not only but also, furthermore ) y, por último, los conectores conclusivos, necesarios para resumir y dar por concluido lo que estás argumentando (in conclusion, therefore, all in all ).

4. Utilizar el método STAR (situation, task, action, results) para estructurar tus respuestas y no perderte en un mar de información. Según los especialistas en selección de candidatos los puntos sobre situación, tarea, acción y resultados deben estar presentes en la construcción de las respuestas habitualmente realizadas por el entrevistador. Un buen momento para usarlo es cuando el seleccionador pregunté acerca de cómo nos desenvolvemos en una situación hipotética o cómo transcurrió una tarea específica mientras desempeñamos un puesto en concreto.

5. Anticiparse a lo que te puedan preguntar y hacer algunas preguntas. En una entrevista de trabajo habrá una serie de preguntas que, casi con seguridad, los entrevistadores acabarán haciendo, por ejemplo "¿Por qué crees que eres el candidato ideal para este puesto de trabajo?" u otras relacionadas con el rol que se tenía en algún trabajo anterior: "¿Cuáles eran tus funciones cuando trabajaste como ?". Aquí se juega con cierta ventaja, por eso es fundamental prepararse para este tipo de preguntas y, así, cuando llegue el momento las respuestas transmitirán confianza y seguridad en uno mismo. Otro método para transmitir seguridad puede consistir en preparar algunas preguntas para hacer al entrevistador. De esta forma se evitará que perciban que se quiere acabar la entrevista cuanto antes y denotará que hay interés por saber más de la empresa. Además, lleva implícito que no existe reparo en hablar y desenvolverse en inglés.

