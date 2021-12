Sindicatos y centros aplauden la nueva ley de FP que continuará su trámite en el Senado: "Es una ley ambiciosa"

Europa Press Madrid

Sindicatos, centros de formación y empresas celebran que el Congreso haya aprobado este jueves la nueva Ley de Formación Profesional, que ahora continuará su trámite en el Senado.

Desde CCOO, Rodrigo Plaza, responsable de FP de la Federación de Educación de Catalunya, comenta que la nueva norma "cumple con muchas de las peticiones" que desde CCOO reivindicaban y que se trata de una "ley ambiciosa". Aunque Plaza advierte de que una vez aprobada hará falta ver cuál es su desarrollo reglamentario, asegura que lo que ahora se denomina como FP Dual no es tal, sólo la intensiva, porque la FP ya contaba con prácticas obligatorias en empresas. "No se puede pasar toda la FP a dual porque no hay empresas", indica, para precisar que actualmente en España sólo un 3,64% de los alumnos estudian en esta modalidad.

Desde CSIF, su presidente de Educación, Mario Gutiérrez, señala que se trata de una ley "positiva" en cuanto que da un "prestigio" a la FP, pero recalca que, no obstante, "abandona un poco la parte educativa del proceso, dejando fuera a los centros educativos de FP del proceso". "Estamos de acuerdo con la participación en empresas pero queremos que la parte formal no quede minusvalorada", precisa.

Por su parte, el secretario confederal de Formación de UGT, Sebastián Pacheco, declara que a este sindicato le parece "bien" la nueva ley, destacando el "diálogo social" que ha tenido durante su elaboración. "Al final, el resultado ha sido bastante satisfactorio", añade. Si bien, lamenta que este clima de consenso que, según Pacheco se observó en el proceso, haya quedado diluido este jueves con la oposición del PP, pues podría haberse convertido esta norma en la primera ley educativa aprobada con unanimidad. Aun así, Pacheco se muestra "esperanzado" con la norma, que ahora continuará su trámite en el Senado.

También los centros que imparten FP están contentos, en general, con la nueva ley. Luis García, presidente de FPEmpresa, asociación que reúne a centros públicos, concertados y privados de FP en toda España, valora "muy positivamente" que se haya aprobado una ley de FP con "bastante consenso". Aunque también lamenta que, "a última hora", no haya sido total dicho consenso por los votos en contra del PP.

García considera también "muy positivo" el hecho de que la ley pretenda intensificar la FP Dual en España, pero reclama que la remuneración en los contratos de formación no se limite sólo a las prácticas en la FP dual intensiva, sino también a la genérica, al menos en lo que respecta a cubrir gastos o el transporte por el traslado a la empresa.

A esto se suma la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que también ve con buenos ojos la nueva norma.