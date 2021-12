El 24% de los universitarios españoles sigue en paro tres años después de graduarse

El total de estudiantes matriculados en el Sistema Universitario Español (SUE) actualmente es de 1.679.518 alumnos/as, según indica el Ministerio de Universidades. Sin embargo, el 56% de los jóvenes españoles de entre 18 y 25 años considera que el actual sistema educativo no les prepara para encontrar trabajo. Entre lo que se aprende en clase y lo que luego demanda el mercado laboral hay una brecha insalvable. El alumnado acumula conocimientos memorísticos que olvidan nada más abandonar las aulas, mientras las empresas no encuentran los perfiles profesionales que necesitan.

La realidad de esto es que en la actualidad la formación tradicional no está vinculada a la realidad laboral que existe hoy en día. Las clases son muy teóricas y muchos conocimientos no terminan de verse aplicados en la práctica. De hecho, aunque el 54% de los jóvenes españoles cuentan con un título universitario, todavía no han dejado de formarse, siendo la educación digital una de sus grandes alternativas. "Esto es así porque la educación tradicional no cubre las necesidades actuales de un mercado laboral muy cambiante y necesitan ampliar sus conocimientos y habilidades para mejorar sus empleabilidad", afirman Ana Pedroche y Fran de Vicente, fundadores de la Escuela Tu Posicionamiento Web.

Tal y como destacan desde este centro, las empresas están demandando este perfil capaces de dar réplica a las necesidades que surgen de la transformación digital del mercado y que la universidad no está liderando. «Existen nuevas profesiones online para las que el sistema de formación tradicional no te preparara, porque ellos no están en la batalla, no saben lo que realmente las empresas necesitan», valoran.

Algo que se explica si tenemos en cuenta que, España es uno de los tres países de la Unión Europea en los que más difícil es encontrar trabajo para quienes se acaban de graduar en la universidad. Según los últimos datos publicados por Eurostat, la tasa de empleo de quienes completaron sus estudios superiores universitarios en los últimos tres años fue del 76% en 2020, es decir, que casi uno de cada cuatro seguía en paro pese a haber alcanzado un alto nivel en el sistema educativo.

Nueva tendencia

Un título universitario ya no es sinónimo de acceder al mercado laboral en un tiempo récord. De hecho, España mantiene un evidente desfase entre la formación universitaria y el perfil profesional que demanda el mercado laboral. Así lo corrobora una macroencuesta realizada por Adecco entre 4.700 jóvenes españoles. Seis de cada diez consultados aseguran que las escuelas y facultades no preparan a los titulados para enfrentarse con éxito al mundo laboral. Por ello son cada vez más los jóvenes que buscan formaciones y especializaciones online y se distancian o buscan alternativas al modelo tradicional de enseñanza.

La COVID-19 y el confinamiento ha provocado que muchas empresas que no estaban en internet, ahora lo estén. Por eso, ahora el Optimizer Manager se ha convertido en la profesión revelación en la era post COVID-19. Un profesional esencial para el 100 % de las empresas, indispensable para cualquier empresa. Se trata de una de las profesiones emergentes más solicitadas y con una gran capacidad de transformación y adaptabilidad por el contexto cambiante en el que se desarrolla hoy en día internet y la tecnología. El perfil del Optimizer Manager es muy variado y accesible, sin edad ni género.

Vivimos actualmente la era del online, y es ahora donde el Optimizer Manager es esencial para la supervivencia de cualquier marca. Por eso, cada vez son más las empresas que demandan profesionales de este sector. «Esto es lo que hace que en esta profesión digital no exista el paro y estos profesionales estén tan demandados y bien pagados porque todo el mundo está en la red y todos los negocios aumentan sus ventas y son vistos», comenta Ana Pedroche, fundadora de la Escuela Tu Posicionamiento Web.

En la misma línea, el estudio The future of work after COVID-19, realizado por la consultora McKinsey Global Institute confirma que las oportunidades laborales en sectores relacionados con el conocimiento aumentarán de aquí al 2030, aún con la crisis laboral del coronavirus. Entre ellos, destacarán el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, la salud humana, el trabajo social y todo lo relacionado con la educación. Asimismo, las ocupaciones relacionadas con las STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), así como los puestos profesionales en gestión empresarial y de asuntos legales podrían aumentar en más del 20% en los próximos años.

En respuesta a esta necesidad de las empresas, los emprendedores Ana Pedroche y Fran de Vicente, fundadores de la Escuela Tu Posicionamiento Web han apostado por crear una estructura de formación técnica, práctica y altamente cualificada con la que ya han formado a más de 2.000 optimizer managers.

El Optimizer Manager actúa como nexo en internet entre empresas y clientes potenciales. Por eso, trabaja también la usabilidad de la web, desde la construcción misma de la página para que tenga una información bien estructurada, bien vinculada, que el usuario encuentre enseguida la respuesta de lo que busca, que las imágenes acompañen bien al texto, etc.

"Al mes se realizan 180.000 millones de búsquedas en Google. ¿Cómo lograr que te encuentren aquellos que te están buscando entre tanta competencia? Siendo el primer resultado de la búsqueda. La página que aparece en primera posición de Google recibe el 53% de los clics", comenta Fran de Vicente.

"Por lo tanto, aquellos negocios que quieran ampliar su facturación y ser visibles han de confiar en la figura del Optimizer Manager. Son profesionales especializados en Google que unen a las empresas con las personas que buscan servicios y productos en Google. Trabajan la visibilidad orgánica y de pago en Google. SEO y SEM para que sus clientes consigan más ventas", comenta Pedroche.

Para estos expertos el 100% de las empresas digitales necesitarán antes o después incorporar esta figura a su plantilla, ya sean empresas físicas o digitales, y la demanda de estos servicios está ascendiendo de manera vertiginosa.

¿Por qué es una profesión en auge?

Desde la Escuela de Tu Posicionamiento Web desglosan las claves de por qué esta formación es hoy una de las más demandadas.

Remuneración

Es una profesión bien pagada, ya que se basa en tener una gran especialización (en ser experto) y son muy pocas las personas que están formadas en ello. ''Desde la escuela se ha formado a más de 2.000 alumnos en distintos cursos'', matizan desde la Escuela.

Va más allá del SEO tradicional

Desde la Escuela de Tu Posicionamiento Web trabajan con una metodología propia que se basa en darle a Google lo que quiere, sin engaños y evitando así que penalice cuando cambian sus algoritmos.

El SEO tradicionalmente ha intentado buscar el atajo más rápido para conseguir resultados más rápidos. Ellos trabajamos un SEO sostenible.

Trabajan la usabilidad de la web

Google siempre pretende que quien está haciendo una búsqueda encuentre lo mejor. Observa el contenido de cada web y valora la experiencia de usuario. Por eso, el Optimizer Manager trabaja también la usabilidad de la web, desde la construcción misma de la página para que tenga una información bien estructurada, bien linkada, que el usuario encuentre enseguida la respuesta de lo que busca, que las imágenes acompañen bien al texto

"Es un conjunto de muchas cosas. Si cumplimos esto, tenemos muchos puntos ganados para que Google confíe en nuestra página web y, si confía en nuestra página web, le va a dar más autoridad y nos va a posicionar mejor. Va a tener más visibilidad. Es un diseño SEO", comparte Fran de Vicente socio fundador de la Escuela.

Clientes de calidad

Esto significa que consiguen conectar y llevar hasta los negocios a aquellos usuarios que están buscando en ese preciso momento en Google los servicios o productos que el negocio está ofreciendo. Es gente preparada para comprar ya.

Método pionero

La Escuela Tu Posicionamiento Web trabaja desde una metodología propia: #TúPrimero que consiste en poner en el centro de su trabajo y estrategia al cliente, colocándole primero (no solo en Google) sino también en el día a día, a través de la bondad, la generosidad y de dar todo su conocimiento mejorar los negocios que confían en ellos.

