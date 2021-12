Alejandro Tiana (Educación): "Ponemos el énfasis en el enseñar, pero lo importante es que los alumnos aprendan"

Europa Press Madrid

El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, ha advertido de que el sistema educativa pone el énfasis en la enseñanza cuando debería ponerse en el aprendizaje. "Ponemos el énfasis en el enseñar, pero lo importante es que nuestros alumnos aprendan".

Así lo ha afirmado Tiana este martes durante una mesa redonda organizada por el Grupo Edebé, donde se ha reflexionado de qué otra manera es posible educar y qué desafíos se deben asumir conjuntamente. En la jornada han participado también la directora de UNESCO Etxea, Arantza Acha; y la directora del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura, Raquel Pérez Sanjuán.

Edebé quiere ser partícipe de este momento de inflexión y ante este horizonte propone el movimiento #DeOtraManera; un movimiento que quiere visibilizar lo que se está haciendo en los centros, animar nuevas experiencias y conectar a docentes ilusionados con el cambio.

Durante el debate, el número dos del Ministerio de Educación y FP ha hablado de la reforma educativa en la que está trabajando el Gobierno, el desarrollo de la Ley de Educación (LOMLOE), aprobada el pasado año. En este sentido, ha enumerado los tres elementos clave en los que se está centrando el Ejecutivo.

El primero de ellos es un nuevo currículo. "No es qué cosas tenemos que aprender, cuántas horas de Matemáticas, etc., sino realmente de qué se trata el trabajo en la escuela", ha dicho Tiana, que insiste en que no se trata tanto de "acumular conocimientos" sino de "desarrollar competencias".

El segundo elemento clave es el profesorado, "responsable" de llevar esos cambios adelante, para lo cual se está estudiando cómo abordar su formación o cómo incentivarles, pues España cuenta con un "sistema docente demasiado individualista y segmentado", según Tiana. Y el tercer elemento es la organización de la escuela y de los procesos de aprendizaje, para lo cual hay que poner más énfasis en el aprendizaje de los alumnos. "La LOMLOE viene a eliminar rigideces, es un sistema demasiado regularizado", ha comentado.

El modelo de personas que busca la nueva educación

Durante la jornada, también se ha hablado sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) así como del Pacto Educativo Global promovido por el Papa Francisco.

Arantza Acha, directora de UNESCO Etxea, ha subrayado cuáles son los cuatro pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. "Hemos ido centrándonos en aprender a conocer y quizá un poco hacer", considera Acha, que insta a poner el foco en el resto de pilares.

Para ello, ha recordado, se ha redactado la Agenda 2030, que busca la integración de la educación sostenible en todos los marcos regulatorios, transformar los entornos de aprendizaje y fomentar los espacios de participación de los más jóvenes, entre otros.

Por su parte, Raquel Pérez Sanjuan ha defendido la importancia del Pacto Educativo Global lanzado por el Papa, en el cual se pretende "enseñar a las nuevas generaciones la fraternidad universal" y "cuidar de nuestra casa común", el planeta. Para hacerlo posible, dicho acuerdo pone en el centro a las personas y apuesta por "una educación de calidad y educar para el servicio a la comunidad". "No vivimos una época de cambios, sino un cambio de época", ha dicho, en referencia a lo expresado por el mismo pontífice.

Mientras, el secretario de Estado ha defendido que cualquier sistema educativo ha de tener como desafío una formación en un triple sentido: en sentido personal, en sentido profesional y en sentido cívico. "Cuándo estamos diseñando un currículo, respondemos a qué tipo de persona y sociedad nos dirigimos". En este sentido, destaca que una novedad que incluyen los nuevos currículos es "el perfil de salida" de los alumnos, que tal y como ha explicado, se trata de definir cómo ha de ser el perfil de los estudiantes al acabar cada una de las etapas educativas.

Para Acha, el futuro estudiante debe tener interiorizados los valores que plantean los ODS, de manera que adquieran la capacidad de tener "un conocimiento crítico de las realidades". Y para Pérez Sanjuan, el perfil de personas a las que se formará en un futuro ha de ser el de "ciudadano global", el de un ciudadano que sea capaz de actuar en lo local pero sin perder de vista lo universal. "Se busca la justicia, la inclusión, la solidaridad; este modelo es el de persona que buscamos", ha dicho.

Competencia digital

Por último, la mesa redonda ha abordado el tema de las competencias digitales en la educación.

Acha ha puesto de relieve que todos aquellos que participan en la comunidad educativa están "muy verdes" en tecnología. "No tenemos las capacidades suficientes como adultos para usar la tecnología de forma crítica y consciente, con lo cual no estamos encontrando la forma de transmitir eso a los alumnos", ha indicado, para advertir de que se está transmitiendo "de forma inconsciente" el "enamoramiento" por la tecnología sin llegar a profundizar en ello.

En ello está de acuerdo Pérez Sanjuan, que recuerda que el Papa Francisco es partidario de anteponer los derechos humanos frente a la Inteligencia Artificial (IA) así como de "educar en este uso crítico de la tecnología que sirva para humanizar".

En la misma línea se ha mostrado Tiana, que ha apostado por que los alumnos aprendan a "dominar" la tecnología y, al mismo tiempo, a ser "críticos" con ella. "Tenemos que encontrar ese equilibrio", ha incidido el secretario de Estado de Educación, que por otro lado, considera "inevitable" que la educación no utilice las tecnologías, pues hasta el "papel y lápiz" lo es. Y ha querido restar importancia a los debates en torno al uso del móvil en el aula, para lo cual ha puesto de ejemplo el debate iniciado en su día por el uso de las calculadoras en clase, que supuestamente iba a hacer que los alumnos perdieran capacidad de cálculo.

