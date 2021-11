¿Qué comportamientos de nuestro día a día contribuyen a perpetuar el bullying entre nuestros hijos?

Coincidiendo con el Día Mundial de la Tolerancia, el martes 16 de noviembre, Totto, multinacional especializada en mochilas y complementos, y Educar es todo, comunidad cuyo objetivo es colaborar con padres y madres en su labor educativa, dan a conocer por segundo año los Reconocimientos "Dilo Todo Contra el Bullying", que distinguen las mejores prácticas de colectivos y entidades -alumnos, empresas, colegios, instituciones y medios de comunicación- para sensibilizar y actuar contra el acoso escolar.

El 52% de los padres cree que no se percataría si su propio hijo ejerciera acoso sobre otros, según el II Estudio sobre la percepción del bullying en la sociedad española, de Dilo Todo Contra el Bullying. Pese a que el 68% piensa que los menores acosadores provienen principalmente de familias que dejan a los niños hacer lo que quieren, la influencia de comportamientos cotidianos de imposición y acoso en la familia puede ser determinante. Así lo alerta Carmen Cabestany, presidenta de la Asociación No al Acoso Escolar, quien facilitará en la sesión una Guía de 7 actos cotidianos de las madres y padres que, sin darnos cuenta, ayudan a perpetuar el bullying; algunas más conocidas, como no controlar el consumo de contenidos audiovisuales de los niños (un ejemplo en el reciente caso de El juego del calamar), pero también otras que pasan más inadvertidas como criticar a los vecinos o no incluir a los niños en las decisiones de la familia.

En la sesión también participará María Lázaro, docente, bloguera y autora del libro "Redes sociales y menores. Guía práctica", Alba Alonso, doctora, filóloga, maestra y fundadora de "Real Kiddys" una plataforma para una infancia libre de estereotipos de género o María Soto, logopeda y educadora, que explicará las bases de la Disciplina Positiva como alternativa a la Educación en la Obediencia, que contribuye a perpetuar los comportamientos de acoso.