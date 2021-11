Esade amplía su oferta académica de grados con foco en tecnología, y presenta su nuevo modelo de formación ejecutiva

Esade amplía su oferta académica con el lanzamiento de nuevas titulaciones e innovación pedagógica basada en la digitalización y la tecnología para desarrollar perfiles multidisciplinares que combinen la visión de negocio con las capacidades técnicas, analíticas e innatas de cada individuo para capacitar a las nuevas generaciones y dar respuesta a los retos del mercado laboral. Para ello, ha revisado su plan estratégico 'Do Good. Do Better 2019-2023' adaptándolo al nuevo contexto y ha reforzado los 4 ejes que marcan el rumbo de la institución en los próximos años: Invertir en talento y conocimiento, potenciar el impacto social, intensificar la internalización y fortalecer la sostenibilidad económica.

"Han sido 18 meses de intensa actividad, de inversiones extraordinarias y un fuerte componente de estrés, pese a ello, el refuerzo en inversión tecnológica, la transformación digital que ha vivido la institución y la apuesta continua en la innovación educativa nos ha permitido mantener y reforzar nuestros objetivos de seguir impulsando el talento diverso y de impactar en la sociedad", ha destacado el director general de Esade, Koldo Echebarria. "El contexto actual exige también abordar las necesidades de un mundo empresarial post pandémico y de sus líderes", ha asegurado. Por ello, Esade también ha redefinido su formación ejecutiva con el diseño de programas punteros y la creación de un "ecosistema multiverso", en colaboración con variedad de socios.

Talento y atractivo en el mercado internacional

Esade continúa creciendo en número de estudiantes. Este curso 21-22 la escuela cuenta con más de 1.800 nuevos alumnos, una cifra ligeramente superior a la prevista, que supone un 5% más que el año pasado y un 20% más que el curso previo a la pandemia. También sigue apostando por la internacionalización. Uno de los valores diferenciales de la formación que ofrece la escuela es el enfoque global y su apuesta por los programas con el inglés como lengua vehicular. Este año el 65% de alumnos son internacionales (frente al 62% del curso pasado y el 59% de hace dos años), lo que se traduce en 90 nacionalidades distintas (60% europeos, 15% latinoamericanos, 14% asiáticos 7% USA y Canadá y 6% Middle East y África).

El talento de los estudiantes además ha mejorado su calidad, siendo la media académica de los alumnos de primer año de Esade de 9,10 sobre 10 en los dobles grados y de 660 puntos de GMAT, sobre un máximo de 800, en el FTMBA y en los Maters of Science (Msc).

Nueva doble titulación en inteligencia artificial para los negocios

En respuesta a la creciente demanda de talento que sean expertos en tecnología, pero también comprendan los fundamentos del management, Esade lanza la nueva doble titulación BBA & Bachelor in Artificial Intelligence for Business. Un doble grado en empezará a impartirse en el curso 22-23, en inglés y que integra el programa académico de BBA con un título propio Esade-URL específico en inteligencia artificial para los negocios. Durante 5 años, además de las competencias generales en management que ya se ofrecen en el BBA, el alumno contará con contenidos adicionales en matemáticas aplicadas, sistemas de información, programación, algorítmica avanzada, e inteligencia artificial, entre otros ámbitos de las ciencias de la computación. El programa se dirige a un perfil de estudiante STEM (Science, Technology, Engineering and Maths), naturalmente interesado en la ingeniería y en las ciencias de computación, que desee aplicar sus conocimientos desarrollando una carrera internacional en gestión empresarial.

Por otro lado, este curso 2020-2021 también ha iniciado la primera edición del Bachelor in Transformational Leadership and Social Impact, cuya primera promoción cuenta con 43 estudiantes de 27 países. Un programa universitario que tiene por objeto abordar los problemas y las ambiciones de una generación que reclama un nuevo mundo de los negocios, comprometido con la sostenibilidad y el medio ambiente, y con el bienestar de las personas y de la sociedad.

Nueva propuesta para la formación ejecutiva

Esade ha redefinido el modelo de negocio de su unidad de Executive Education para apoyar su nueva estrategia de posicionamiento en el mercado y, con ello, estrena un nuevo paradigma de personalización de la formación ejecutiva que, bajo el eslogan 'Unlimited Better Futures', sitúa al participante y a la empresa en el centro de la experiencia educativa. Para ello, desarrolla un portafolio de formación ejecutiva hiper personalizado, flexible, especializada, que permite elegir entre formatos presenciales, híbridos u online, dotados de las últimas tecnologías inmersivas, y capaces de adecuarse a las necesidades concretas de los participantes y las empresas. Un ejemplo de esta hiper personalización es el nuevo Executive Master in Management. El primer programa donde el participante puede customizar el 50% de los créditos y combinar formatos presenciales, online y mixto o cursarlo en Madrid, en Barcelona y en otras ciudades internacionales.

Además, el nuevo posicionamiento de Esade Executive Education apuesta por potenciar la internacionalización mediante la creación de un ecosistema "multiverso", que reúne variedad de socios, desde los tradicionales de la educación, hasta la incorporación de nuevos partners, como científicos, empresas consultoras y empresas de tecnología educativa, con el objetivo de crear un plan curricular unificado y diverso. En esta línea, Esade ha desarrollado el nuevo '2030 Leaders Programme' para la Fundación MiSK, en Arabia Saudí. Se dirige a un millar de hombres y mujeres con alto potencial de liderazgo en la región, y se centra en el crecimiento, adoptando las nuevas tecnologías y el desarrollo sostenible. En él participan 5 socios de aprendizaje: Accenture, el Center for Creative Leadership, la consultora de recursos humanos Willis Towers Watson, el laboratorio de investigación científica del CERN y Minerva, la EdTech en Silicon Valley.

Por último, Esade Executive Education ha potenciado el valor de medir el "impacto" en los cambios profesionales y en la sociedad, valiéndose de las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías como herramienta para analizar el nivel de los conocimientos y habilidades adquiridos en el aula.

Relacionados Las organizaciones geológicas consideran que el Ministerio de Educación ignora y minusvalora las Ciencias de la Tierra