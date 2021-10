La UB se consolida en el top 100 mundial y mejora posiciones en los rankings BGU y NTU

La Universidad de Barcelona mejora posiciones en el ranking internacional Best Global Universities (BGU), en el que ocupa la posición 87 a nivel mundial, frente al puesto 90 que ocupaba el año pasado. La UB se sitúa en el puesto 28 entre las universidades europeas y sigue siendo la primera universidad en el Estado español. Por áreas de conocimiento, destaca de forma extraordinaria en gastroenterología y hepatología (tercera posición mundial) y obtiene posiciones remarcables en enfermedades infecciosas (posición número 14), farmacología y toxicología (32), neurociencia y comportamiento (36), oncología (36), medicina clínica (37), psiquiatría y psicología (38), cirugía (46), sistemas cardíaco y cardiovascular (53), endocrinología y metabolismo (53), biología molecular y genética (55), ciencias del espacio (58), radiología, medicina nuclear y medicina de la imagen (64), ciencias de la agricultura (65), salud pública, del entorno y ocupacional (71), biología celular (73), inmunología (75), ciencias de las plantas y animales (84), y medio ambiente y ecología (86).

Las instituciones estadounidenses dominan la nueva edición del Best Global Universities, que está encabezado por la Universidad de Harvard, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad de Stanford, la Universidad de California-Berkeley y la Universidad de Oxford. En el ámbito estatal, detrás de la Universidad de Barcelona se sitúan la Universidad Autónoma de Barcelona (posición 144), la Universidad Pompeu Fabra (188), la Universidad Autónoma de Madrid (208) y la Universidad de Valencia (212).

El ranking se basa en un conjunto de indicadores sobre la reputación internacional en investigación, la reputación regional, las publicaciones científicas, las citas, las conferencias y la colaboración internacional, entre otros.

Primera universidad del Estado también en el ranking NTU

Este mes de octubre también se ha publicado el National Taiwán University Ranking (NTU), en el que la UB sigue siendo la mejor universidad del Estado. En esta clasificación ocupa la posición 77 a nivel mundial. Destaca su buena posición en el ámbito de la medicina: se sitúa en el puesto 44 a nivel mundial. Concretamente, obtiene posiciones relevantes en las disciplinas de farmacología y toxicología (45º lugar), inmunología (también en la posición 45) y medicina clínica (48).

El National Taiwán University Ranking, elaborado por la Universidad Nacional de Taiwán, tiene como objetivo comparar el rendimiento científico de las universidades a escala mundial, para lo que utiliza datos bibliométricos de las publicaciones académicas. La UB es la primera universidad del Estado en los ocho indicadores que utiliza el ranking. Obtiene especialmente buenos resultados (puntuación de 63,7 sobre 100) en el indicador H-índice, que cuantifica la productividad científica y el impacto de los artículos de los investigadores, y en el indicador de media de citas (Average number of citations in the last 11 years), con una puntuación de 59,6.

La mayoría de investigadores más influyentes están adscritos a universidades públicas

La Universidad de Barcelona es la institución universitaria del Estado con más investigadores entre el 2% de los científicos con mayor influencia en sus disciplinas científicas, en relación con su producción e impacto, según la base de datos publicada por el grupo editorial Elsevier. La base de datos recoge a los científicos líderes en diferentes disciplinas y está elaborada a partir de la información que proporciona la base de datos Scopus.

Concretamente, en este 2% de científicos líderes a escala mundial hay 167 investigadores de la Universidad de Barcelona. Este dato significa un aumento respecto a los 140 adscritos a la UB según la última actualización de la base de datos, el pasado marzo. Siguen en la UB la Universidad Complutense de Madrid, con 96 investigadores, y la Universidad Autónoma de Barcelona, ??con 83. El personal investigador destacado de la UB pertenece a más de 50 disciplinas de diferentes ámbitos de conocimiento, desde las ciencias de la vida y de la salud hasta las humanidades, pasando por las ciencias experimentales, como la física y la química, las ingenierías o las ciencias sociales, como la economía.

Entre los 186.177 científicos que incluye la base de datos, 2.813 están adscritos a instituciones de España y, entre ellos, 1.754 (el 62,35 %) lo están en universidades, la gran mayoría en universidades públicas. En el caso de Cataluña, la cifra total de científicos es de 736, de los que 435 se encuentran en universidades públicas.

Por otra parte, cabe decir que las adscripciones se asignan sobre la base del último artículo que recoge la base de datos Scopus para el período estudiado, lo que puede afectar a los resultados en los casos de personal investigador con más de una adscripción .

