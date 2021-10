Rosaura Alastruey: "La Maratón Virtual LinkedIn tiene como objetivo ayudar a potenciar y dominar el uso de esta red"

Carmen García Madrid

La búsqueda de empleo está más activa que nunca. Sin embargo, no todos dominan esta ciencia, cada vez más necesaria en un mundo tan desarrollado como el actual. LinkedIn es una de las redes de búsqueda de empleo que más éxito tiene en la sociedad, pero no todos sus usuarios la conocen realmente.

A través de "Maratón Virtual LinkedIn", un evento totalmente gratuito que se celebrará los próximos 9, 10 y 11 de noviembre, 14 ponentes enseñarán cómo dominar esta potente red social. Rosaura Alastruey, creadora y co-organizadora conjuntamente con Juan Martínez de Salinas Murillo y Alberto Alcocer Rodríguez, de esta iniciativa, que llega ya la 2ª edición, explica en qué consiste exactamente.

¿Cuál es el objetivo principal de este evento?

La Maratón Virtual LinkedIn tiene como objetivo principal ayudar a potenciar y dominar el uso activo de esta potente red que es LinkedIn. Con sus 18 años de vida, nació en 2003, y aunque no lo parezca, aún hay un gran desconocimiento sobre todas las oportunidades a las que nos puede hacer llegar y en muy diferentes ámbitos (búsqueda de empleo, prospección de clientes, atracción de talento, mayor visibilidad profesional, etc.)

¿De qué forma se pueden apuntar a esta iniciativa los usuarios?

El evento será totalmente gratuito y se realizará online en horario de 15.00 a 21.00 durante los 3 días (9-10 y 11 de noviembre). Para poder seguir la Maratón, sólo hay que registrarse de manera gratuita en este enlace.

¿Por qué cree que LinkedIn es tan popular a la hora de buscar empleo?

LinkedIn es la red profesional con más usuarios registrados a nivel mundial. Hay que pensar que en este año y medio en que nos hemos visto limitados a nivel de networking presencial, ha crecido más de 100 millones de usuarios, pasando de 645 a los más de 774 actuales. Y en España, partimos de 12 y ahora hay 14.

Pero hay que tener muy claro, siempre lo decimos que es una red de networking, no la versión moderna del portal de empleo. Por tanto, se trata de conocer, conectar, interactuar y crear relaciones duraderas y de intercambio de valor. Uno de los errores más importantes es sólo conectarse para ver las ofertas. Porque además, muchas de las empresas no las publican en la pestaña Empleo, es decir, usan otras maneras dentro del mismo LinkedIn o como bien sabrás, circulan por el llamado "mercado oculto", es decir, el de los contactos.

¿Cuáles son las habilidades más demandadas por las empresas actualmente?

El Covid-19 ha traído, entre otras muchas cosas, un aumento de la importancia de las soft skills o también llamadas "habilidades blandas". Y son las que hacen referencia a las habilidades más sociales, de comunicación, de rasgos de personalidad e inteligencia emocional. Entre ellas, podríamos mencionar la adaptabilidad, el trabajo en equipo, iniciativa y flexibilidad.

¿Qué tiene esta red social que no tenga otra con el mismo objetivo?

Aunque podemos mencionar otras redes profesionales (como, por ejemplo, Xing o Viadeo), LinkedIn es la que más se ha posicionado. Como decíamos antes, sus cifras son exponenciales y desde la pandemia más. LinkedIn ha ayudado a "democratizar" el networking, a que a través de ella, se pueda llegar y conectar con casi cualquier persona en el mundo.

¿Hacia qué perfil de usuario está dirigido esta iniciativa?

La Maratón Virtual LinkedIn va dirigida a todo tipo de usuarios. Como te decía, se estructura en 6 bloques temáticos y, por tanto, todos tendrán "su parcela". Tanto los profesionales de la comunicación, marketing y ventas, como los que realizan tareas de reclutamiento, así como aquellos profesionales que se encuentran en búsqueda activa de empleo.

¿Qué beneficios tendrán los participantes?

Básicamente, el poder recibir, y de manera totalmente gratuita, 18 horas de formación sobre esta potente herramienta que es LinkedIn. Tendremos 14 reconocidos profesionales de ámbito nacional e internacional con un importante bagaje profesional y perfiles muy diversos que llevan muchos años con una presencia activa en LinkedIn. Sin ir más lejos, yo misma llevo ya 17 años en ella, ya que me uní de manera pionera en 2004, en mi inspirador viaje a Silicon Valley.

¿Cuáles son los contenidos más destacados que se tratarán en estas jornadas?

Por supuesto, se tratará, y a fondo, la optimización del perfil, ya que es la "puerta de entrada" a nuestra presencia en LinkedIn. Tenerlo de manera incompleta y sin seguir las directrices que marca la plataforma y, por tanto, no ser encontrado, no sirve de mucho. A partir de aquí, y entre otros muchos, cómo trabajar la marca personal, el arte de los contenidos, estrategias para atraer talento, etc.

¿Qué tienen de especial los 14 profesionales que impartirán estos contenidos?

Todos ellos/as, lo que te decía, llevan más de 10 años de uso activo en LinkedIn y "muchas horas de vuelo" como formadores/as. Han sido específicamente seleccionados por ser especialistas en los diferentes temas que tratan y sobre todo buenos comunicadores/as.

¿Qué esperan conseguir con este congreso online?

Que los asistentes que nos acompañen, el año pasado, en la 1ª edición tuvimos más de 4.500 inscritos, puedan aprender como potenciar el uso activo de LinkedIn para que les acerque a esas oportunidades que buscan y, por supuesto, divertirse.