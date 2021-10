UGT se concentra para protestar por la retirada de libros de temática LGTBI distribuidos en Castellón

Europa Press Castellón

Las sedes de UGT han acogido este jueves, a las 12.00 horas, concentraciones en protesta por la decisión del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Castelló de retirar libros de temática relacionada con la diversidad, los derechos humanos y LGTBI, a instancias de Abogados Cristianos, protestas que también se han desarrollado en los centros educativos de la Comunitat Valenciana, según ha informado el sindicato en un comunicado.

Así mismo, el Hospital General de Castelló ha solicitado al Ayuntamiento poder disponer de los libros retirados, mientras que el Ayuntamiento de Torreblanca ha decidido comprar los 32 libros de temática LGTBI.

El sindicato UGT, desde su sector de Educación, ha condenado estos hechos, que han sido calificados por la secretaria del sector, Maite Tarazona, como "una estrategia de persecución contra los derechos humanos, contra cualquiera que defienda la libertad, la igualdad y la diversidad, y un uso perverso del poder judicial al servicio de la agenda política intolerante de la ultraderecha".

Durante las concentraciones se ha leído un manifiesto de condena y en defensa de las libertades, donde se ha recalcado que las medidas cautelares dictadas por la jueza responsable suponen "actuar como si se desconociera la legislación educativa que establece la coeducación, la igualdad de género, la defensa y promoción de la libertad de pensamiento, de la diversidad, y del reconocimiento de las realidades LGTBI como valores y líneas centrales de la tarea docente y educadora".

Según Tarazona, "la libertad de cátedra es también un elemento fundamental de la educación pública", que entiende como "herramienta de igualdad y de emancipación para las personas, como medio para construir una sociedad más justa". El sindicato ha hecho especial hincapié en el riesgo para los valores y conquistas democráticas que suponen estas actitudes "intolerantes" y el "resurgir con violencia del fascismo, bajo nuevas o viejas formas".

Pensamiento libre

"Siempre defenderemos el pensamiento libre y los derechos humanos, más que en ningún sitio en la educación pública, y el fascismo nos tendrá enfrente en su intento de socavar las libertades y la igualdad que hemos conquistado", ha añadido.

UGT ha animado a todos los centros educativos valencianos y a sus afiliados a adquirir los libros "perseguidos" para sus bibliotecas escolares, "porque cuando se intenta acallar voces, ideas y vidas libres, es momento de hacerlas presentes en todas partes", ha manifestado la secretaria de Educación del sindicato.

Por otra parte, la Federación de Enseñanza de CCOO ha manifestado su más "rotundo rechazo" a la medida cautelarísima del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castelló. Ante esta situación, el sindicato demanda la reunión urgente del Observatorio para la Convivencia Escolar.

CCOO considera que hechos como este "no hacen más que criminalizar de nuevo todas las cuestiones relacionadas con la diversidad afectivo-sexual" y "retrotraen a tiempos que se creían superados".

Estas medidas cautelares impuestas -según el sindicato- "no son más que una muestra de la LGTBIQ+fobia que está emergiendo en ciertos sectores de la sociedad al amparo de determinados discursos de odio lanzados por partidos políticos y asociaciones de una ideología concreta, y son un tentáculo más que pretende aprisionar las libertades y el derecho a amar, ser, identificarse y relacionarse con las personas de modo diferente".

"Solo una mente llena de prejuicios y miedo al diferente puede entender que se aprecie riesgo grave, inminente e irreparable en que alguno de estos libros pudiera ser leído por el alumnado de los institutos castellonenses, y que la identidad no sea un proceso que se va construyendo a lo largo del tiempo y dependa única y exclusivamente de la lectura de un libro", ha apuntado CCOO, que considera que con estas iniciativas no se hace "sino volver a las listas de libros prohibidos y al adoctrinamiento al decidir lo que puede leer o no el alumnado".

Diferentes formas de relacionarse

FECCOO considera que la educación es el instrumento que garantiza la formación de una sociedad inclusiva, plural y solidaria, en la que se respete la diversidad. "El alumnado debe saber y entender que existen diferentes formas de relacionarse entre personas, y que ninguna de ellas supone un motivo de exclusión, rechazo, acoso o escarnio", ha añadido.

"Es necesario garantizar a nuestros hijos e hijas la oportunidad de crecer en libertad, plenitud y actitud positiva ante la vida, sin temor a sufrir discriminación, señalamiento público, rechazo, aislamiento y, sobre todo, a no tener que fingir lo que no se es para poder integrarse en la sociedad", ha subrayado el sindicato.

Desde FECCOO han manifestado su apoyo al Ayuntamiento de Castelló y al personal de los centros educativos afectados. El sindicato exigirá la reunión urgente del Observatorio para la Convivencia Escolar, "pues actuaciones de este tipo son una amenaza para ella y ponen en peligro al alumnado LGTBIQ+ difundiendo discursos de odio".