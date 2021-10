Chivite dice que la educación en euskera está garantizada a quien lo solicite y descarta cambios

Europa Press Pamplona

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha considerado este jueves que "el actual modelo educativo garantiza que la educación en euskera llega a todos los niños que así lo elijan independientemente del lugar en el que residan" y ha descartado cambios.

Chivite ha afirmado que todas las localidades disponen ya de una respuesta educativa "adecuada a las solicitudes de modelo lingüístico del alumnado". "Esta es la realidad actual y esta es la que va a seguir siendo", ha asegurado.

Así se ha pronunciado la jefa del Ejecutivo foral en respuesta a una pregunta de Navarra Suma, que ha advertido de que el II Plan Estratégico del Euskera recoge "estudiar la posibilidad de universalizar el conocimiento mínimo del euskera a través de la escolarización, para que todos los niños en su proceso de escolarización tengan relación con el euskera, lengua propia de Navarra".

María Chivite ha afirmado que universalizar no significa "obligar, no son sinónimos", y ha criticado que "nadie ha hecho más daño al euskera" que UPN, al que ha reprochado su posición contraria a distintos avances que se han ido produciendo en la legislación sobre euskera.

Además, la presidenta del Gobierno ha afirmado que el II Plan Estratégico del Euskera es todavía "un documento de trabajo sometido a aportaciones y a alegaciones, y posteriormente a toda esa participación y exposición pública será analizado y aprobado por parte del Consejo Navarro del Euskera y por el Gobierno".

El parlamentario de Navarra Suma Iñaki Iriarte ha destacado que en términos generales los miembros del Gobierno de Navarra no alcanzan el conocimiento "mínimo" del euskera por el que aboga el Plan Estratégico y ha cuestionado que, sin embargo, apuesten por que los niños aprendan una lengua que ellos mismos "no se han preocupado de aprender". "Les invito a todos a aprender euskera, es una lengua bellísima, pero es una invitación. Hay que respetar la voluntad de quien no quiere aprender euskera y no relacionarla con euskarafobia", ha subrayado.

Iñaki Iriarte ha afirmado que "pensar en la posibilidad de que todo el mundo tenga conocimiento del euskera no es algo que vaya a ayudar a disminuir el fracaso escolar". "Imagino que a Bildu le hará una ilusión bárbara que todos los niños de Navarra aprendan a decir kaixo y agur, pero esto del euskera obligatorio, que es lo que están planteando en el Plan Estratégico, no es algo que vaya a ayudar al euskera ni a vertebrar el territorio, sino que es algo que pensamos que va a ser terrible para la convivencia", ha advertido

