La sensibilización y la prevención entre iguales, lo más importante para evitar el acoso escolar en los centros y en los hogares

En los últimos estudios e informes que se han publicado, se afirma que el acoso escolar ha descendido y ha crecido el cyberbullying a través de las redes sociales. Pero El Pupitre de Pilu considera que aún el bullying es una asignatura pendiente que hay que trabajar desde edades tempranas.

Pilu Hernández Dopico, maestra, formadora de formadores y CEO del Pupitre de Pilu señala que: "La sensibilización y la prevención entre iguales es lo más importante y esto se debe trabajar en toda la comunidad educativa: centros y hogares. Debemos de poner ejemplos y trabajarlo desde edades tempranas. También hay que darles vías de escape".

En ese mismo sentido, la experta hace hincapié que el bullying es una cuestión de valores, de ética, de moral: "de lo que está bien y lo que no está tan bien, de lo que te puede hacer sufrir o no, y para eso tenemos que ser empáticos y ponernos en la piel del otro. Si eso que vemos no nos gustaría que nos lo hicieran a nosotros o a nadie de nuestra familia o amigos, entonces creo que todos estamos capacitados para detectar acoso en las aulas, docentes y alumnos. Porque tan cómplice es el que lo hace como el que lo ve y se calla".

Por otra parte, Pilu Hernández Dopico cree necesario que los papás y mamás sepan detectar si su hijo sufre acoso escolar, por lo que da una serie de recomendaciones que ayuden en esa labor a los padres. También la experta detalla qué pasos debemos seguir cuando estamos convencidos que le están haciendo bullying. Además, asegura que la lectura de libros que profundicen en esta temática es esencial para los niños sobre todo desde edades tempranas ya que es importante para la concienciación.

Por último, Hernández Dopico señala que es importante descubrir si nuestros hijos son los acosadores por ello propone unas pautas para detectarlo y también cómo deberíamos enfrentarlo. La experta concluye: "En algunas ocasiones, el niño que es acosador fuera de casa es porque en casa es el acosado".

Cinco consejos para detectar si nuestro hijo sufre acoso escolar

1. Se aísla.

2. Pone excusas para no ir al cole.

3. Deja de comer.

4. Lo notas triste o irascible.

5. Se vuelve apático.

Cinco pasos a seguir cuando ya has detectado que tu hijo sufre bullying

1. Ponerse en manos de un profesional, es normal que le cueste hablar y estereotipar lo que le ha pasado.

2. Darle herramientas para buscar ayuda.

3. Dale apoyo, nadie merece ser acosado.

4. Fomentar mucho su autoestima.

5. Ayúdale a buscar nuevas amistades.

Signos para detectar si tu hijo es el acosador

1. Viene del colegio con cosas que no has visto antes, juguetes, prendas de vestir

2. Viene del colegio con dinero.

3. Es cruel con los demás, incluso en casa.

¿Qué hacer cuando esto ocurre?

1. Hable con él.

2. Ayúdele a entender que los demás sufren.

3. Vaya a un profesional.

4. No utilicen comportamientos violentos en casa.

Libros para trabajar el bullying para los más pequeños

1. El club de los valientes: Daniel pensaba que todos los problemas se solucionaban con "la ley del más fuerte", pero todo cambia cuando aparece Alan

2. Rojo: breve y fácil de entender para los más pequeños. Una niña que vive con miedo el delatar al abusón de clase.

3. Todo empezó como una cosa sin importancia. Pablo se sonrojó y era divertido. Pero cuando todo el mundo empezó a reírse de él, ya no era tan divertido. ¿Cómo se puede parar el bullying? Una historia muy especial que nos habla de los niños que no son suficientemente fuertes para afrontar el bullying.

4. Yo voy conmigo: un cuento ideal para trabajar la autoestima y el bullying, trabajar con los más pequeños el aceptarse como son. La protagonista se enamora, pero el chico no le hace caso y sus amigos le dicen que se vaya quitando cosas de su aspecto e incluso de su personalidad. Lo que empieza siendo un juego acaba por no ser capaz de reconocerse a sí misma

Libros para trabajar el bullying para niños a partir de 6º de primaria

1. El final del paréntesis: Marina ha de cambiar de ciudad junto a su familia de manera repentina. En el nuevo instituto será víctima del bullying.

2. Cara a cara: seguro que alguna vez te has burlado de alguien o has visto como lo hacían. Si es así, este es tu libro.

3. Invisible: haba del acosador, pero también de los que callan, de los que miran hacia el otro lado: compañero, docente e incluso el director del centro , habla de progenitores demasiado ocupados para atender a sus hijos e hijas. Habla de en qué momento dejamos de ser visibles para volvernos invisibles incluso de los propios padres.

