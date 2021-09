STES-i pide que se estabilice a los docentes mediante concurso de méritos y que los técnicos se equiparen a los de ESO

Europa Press Madrid

La Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza (STES-i) solicita al Gobierno que el personal docente interino con más de tres años de experiencia adquiera la estabilización personal mediante un concurso de méritos, y que los profesores técnicos de FP con título universitario pasen directamente al grupo A1 de la Administración General del Estado (AGE), como los profesores de Secundaria.

Así lo ha expuesto el responsable de política educativa de STES-i, José Ramón Merino, en una rueda de prensa en la que han recordado sus demandas y en la que también han realizado una valoración sobre el inicio del curso.

Entre las peticiones de la Confederación, se encuentra en primer lugar la estabilización del personal de la Educación. Merino explica que aunque en los últimos cuatro años se han convocado "cantidades amplias de plazas", con 89.358, el porcentaje de interinidad apenas ha bajado unos puntos porcentuales, hasta situarse en un 27%. Así, Merino augura que para 2024, España no podrá llegar al 8% de interinidad, en lo que a la docencia se refiere, como pide la UE.

De este modo, STES-i pide que los profesores interinos tengan un acceso a la función pública diferenciado, en aplicación del art. 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece que "podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos".

En concreto, la Confederación reclama que puedan acceder al sistema público aquellos docentes interinos con, al menos, tres años como interinos, ya que este es el tiempo marcado por la UE como abuso de temporalidad.

No obstante, Merino advierte de que esta cuestión no es exclusiva de la Educación, sino que afecta a los trabajadores públicos de cualquier ámbito. Por este motivo, piden a los grupos que lleguen a un consenso para sacar adelante el Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que se encuentra en proceso de tramitación en las Cortes.

Por otro lado, la Confederación ha puesto el foco en la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, que actualmente clasifica a los profesores en tres cuerpos docentes: el profesorado de Secundaria, el profesorado técnico de FP y el profesorado de especialistas singulares. "La ministra Alegría tiene que poner orden en ese caos", ha reclamado Merino, que pide al Ministerio que todos los profesores técnicos de FP puedan acceder al grupo A1 de la Administración General del Estado (AGE), al que pertenecen los docentes de Secundaria, según lo establecido en la Disposición adicional undécima de la LOMLOE.

Situación sanitaria

El responsable de política educativa de STES-i también ha realizado una valoración del inicio del curso. Según ha recordado, mientras en los centros de Secundaria y FP "prácticamente" no hay incidencia desde el punto de vista sanitario, y la actividad se está desarrollando "con absoluta normalidad", en Infantil y Primaria no es así. A 25 de septiembre, había contabilizadas 490 aulas confinadas por contagios, lo que hace un total de 1.000 en lo que va de curso. "Que en tan poco tiempo hayan cerrado 1.000 no parece buena noticia", lamenta.

En este aspecto, Merino denuncia que la cifra podría ser mayor, dado que las comunidades autónomas no están facilitando tanta información como el curso anterior. "Sólo dos (Cataluña y Cantabria) actualizan los contagios día a día, el resto muy de vez en cuando o incluso no la dan", asegura.

Merino también denuncia que los 13.500 millones de euros que el Ministerio de Educación y FP ha puesto en disposición de las comunidades no especifica qué cantidad ha de ir a la Educación.

El caso de la Comunidad de Madrid

En la rueda de prensa también ha participado Sergio López, del Sindicato de Trabajador@s de la Enseñanza de Madrid (STEM), que ha dado datos específicos de la Comunidad de Madrid.

Según ha comentado, del 6 al 12 de septiembre, la incidencia en los centros públicos de la región ha sido del doble que la media estatal. "Si hablamos de un 0,05% de aulas en cuarentena, en Madrid es del 0,11%", ha apuntado López, que también se ha quejado de la "falta de transparencia" de la Comunidad a la hora de aportar datos.

Del mismo modo, lamenta que la Comunidad no especifique tampoco cuánto dinero de los 13.500 millones que les corresponde va a ir destinado a la Educación y se ha referido al porcentaje de interinidad de docentes que hay en esta región, del 30%.

Tal y como expone, si el año pasado se contrataron a unos 7.300 docentes para la escuela pública por unos 250 millones de euros, este año, que se van a contratar 2.100, el gasto sería de 75 millones, cuando esta Comunidad recibirá unos 1.863 millones de euros del montante total para las comunidades autónomas.

Siguiendo con las críticas hacia la Comunidad de Madrid, López ha recordado los resultados de este 2021 en el proceso de oposición a docente. De las 3.090 plazas convocadas para profesores de Secundaria, se han quedado desiertas 586, mientras que de las 587 plazas para profesores técnicos de FP se han quedado sin cubrir 212. A todo ello se suma que de los más de 20.000 solicitantes de estudios de ciclos formativos de FP, más de la mitad se han quedado sin plaza en el sistema público.