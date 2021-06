Más de 40 colegios de UCETAM han participado en un Proyecto de Intercambio Cultural con escuelas de otros países

Más de 40 colegios de UCETAM (Unión de Cooperativas de Enseñanza de Trabajo Asociado de Madrid) han participado en un proyecto de Intercambio Cultural durante el confinamiento que siguió al primer estado de alarma en el marco del programa bicultural y bilingüe de enseñanza del inglés en el que también participa Cambridge English, fundación sin ánimo de lucro de la Universidad de Cambridge, a través de sus certificados de inglés y con apoyo de formación y recursos al profesorado.

El proyecto ha consistido en unir a los alumnos de 2º de la ESO en un espacio de intercambio para eliminar barreras geográficas haciendo uso de la lengua inglesa. Para ello, con la ayuda de tres profesores mediadores, se invitó a los estudiantes a preparar una batería de preguntas para conocer a sus compañeros del otro lado del Atlántico: How has online learning been for you? (¿Cómo está siendo la enseñanza online?), What does a typical day of social distancing look like for you? (¿Cómo es tu vida diaria con el distanciamiento social?), What has your town/city done to "flatten the curve"? ¿Qué se está haciendo en tu país o ciudad para doblegar la curva de contagios?)

En la segunda parte de la actividad, los participantes fueron divididos en grupos de discusión más pequeños para debatir aspectos más específicos de la pandemia siempre bajo la supervisión de un profesor. "Los alumnos terminaron encantados al haber conocido a nuevos compañeros de otros países, compartiendo opiniones, impresiones y anécdotas en inglés en un momento muy complicado para todos", dijo Rubio.

Cuando se cumple un año del confinamiento que siguió al primer estado de alarma en España, uno de estos centros escolares, el Colegio Valle del Miro de Valdemoro, hace balance del intercambio cultural llevado a cabo con el Franklin Junior School (TDSB) de Toronto, en Canadá. Éste no ha podido ser más positivo al alcanzar objetivos pedagógicos relacionados con el uso de la tecnología como herramienta colaborativa, el posicionamiento del alumnado como protagonista de su propio aprendizaje, el desarrollo de las habilidades comunicativas en lengua inglesa en un contexto real y el conocimiento de otras culturas. "El proyecto está en consonancia con los objetivos de nuestro programa Bicultural y Bilingüe, que busca sumar culturas y, así, enriquecer a nuestros alumnos utilizando la lengua no solo como instrumento de comunicación, sino también para la adquisición de conocimientos vinculados con materias curriculares a través de proyectos conjuntos", dijo José Manuel Caballero, director del Proyecto Bicultural y Bilingüe de UCETAM.

"Durante el periodo de confinamiento, tuvimos que adaptar nuestra metodología y actividades a las necesidades de la situación y de nuestros alumnos. Intentamos buscar una ventana a la que asomarnos al mundo en un momento en el que había que quedarse en casa", dice Julia Rubio, directora del colegio, asociado a UCETAM. "El gran logro fue poner en contacto a estos alumnos de 2° de la ESO de ambos colegios para que conociesen distintas culturas y saber cómo personas de su misma edad estaban sobrellevando la pandemia por coronavirus en otro país. Esto último fue psicológicamente muy importante para ellos", añade.

"Nos alegra comprobar cómo los programas de enseñanza de inglés en los que participamos a través de nuestros certificados y nuestros recursos digitales gratuitos y seminarios de apoyo para los profesores dan como resultado la posibilidad de que los alumnos se comuniquen con estudiantes de otros países. Desde Cambridge English fomentamos el aprendizaje paso a paso y el uso del inglés en contextos reales. La posibilidad de compartir experiencias en los momentos tan difíciles del confinamiento ha sido muy importante para que los estudiantes puedan superar esta experiencia", dijo Gloria Jiménez - Responsable de Desarrollo de Negocio para España y Portugal.