España, quinto país del mundo con mayor presencia de colegios internacionales

La elección del colegio de los hijos es una de las decisiones más importantes que se toman en la vida. De ello dependerá su educación y las oportunidades que tengan en un futuro. En concreto, al elegir una escuela internacional, hay ciertos aspectos a considerar para asegurar la mejor experiencia posible.

En los últimos años se ha cuadriplicado el número de estudiantes que se forman en centros de educación internacional. Según los datos presentados por la organización que analiza el mercado educativo internacional, el ISC Research, España es el quinto país del mundo con mayor número de escuelas internacionales, con 366 colegios y cerca de 133.000 alumnos inscritos. En Cataluña, Barcelona y su área metropolitana concentran la mayoría de los centros, con más de 40 escuelas internacionales.

Con el objetivo de que las familias dispongan de herramientas y de información suficiente para elegir colegio, The British School of Barcelona (BSB), uno de los colegios internacionales de referencia de España, ofrece cuatro consejos con diferentes variables para tener en cuenta a la hora de elegir un colegio internacional:

1. Preparación para el futuro

Es fundamental encontrar una escuela comprometida con la excelencia integral, que garantice un elevado estándar de enseñanza en todos los niveles. El objetivo del colegio debe ser el de conseguir que todos los alumnos desarrollen su máximo potencial, independientemente de cuáles sean sus necesidades y habilidades, mediante una oferta educativa variada y flexible. En palabras de Jon Locke, director de The British School of Barcelona, "es esencial que el aprendizaje de los alumnos incluya un equilibrio adecuado entre la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades en el sentido más amplio, que garantice que los alumnos no solo obtengan los mejores resultados académicos, sino que también estén preparados para afrontar la vida después del colegio. Los alumnos deben desarrollar hábitos de aprendizaje y destrezas para el futuro. Esto quiere decir que debemos enseñarles a trabajar de manera independiente, y a ser capaces de resolver problemas, colaborar, demostrar resiliencia y ser creativos. Queremos que cuando se gradúen sean personas de mente inquieta, a quienes les guste seguir aprendiendo de por vida".

2. Dominio bilingüe de una segunda lengua

Otro factor imprescindible que caracteriza los colegios internacionales es la inmersión lingüística en un segundo idioma y su aprendizaje a nivel bilingüe, especialmente si se lleva a cabo desde las edades más tempranas. Los estudios demuestran que para dominar un idioma es preciso aprenderlo en un contexto social en el que el niño tenga exposición a estímulos y eventos que son vitales para llegar a dominarlo. A este respecto, Steve Rochester, profesor de Educación Infantil de BSB, asegura que "una de las ventajas de iniciarse en un idioma cuanto antes mejor es la posibilidad de aprender el idioma de una forma natural en una etapa de la vida cuando el cerebro es más maleable y está más receptivo al aprendizaje. Por ejemplo, en un colegio internacional como el nuestro, desde el primer día que el niño entra por la puerta, el único idioma que usamos es el inglés."

3. Transformación digital

La Covid-19 ha evidenciado la importancia de acelerar el proceso de transformación digital en el ámbito educativo. El uso de la tecnología en la educación permite ofrecer una enseñanza más personalizada y situar a los alumnos en el centro de su aprendizaje preparándolos para su futuro en la vida adulta. Así pues, que el colegio cuente con un proyecto sólido de estrategia digital es clave para preparar a las nuevas generaciones a hacer un uso eficiente de la tecnología. Según Emma Overton, directora de Infantil y Primaria en el campus BSB Castelldefels, "es importante crear una estrategia digital que incluya la disponibilidad de dispositivos personales para todos los alumnos, el acceso a plataformas de aprendizaje y software de última generación en el campo de la enseñanza, así como un programa continuo de desarrollo profesional especializado para el personal educativo y de formación para los alumnos y las familias en el uso correcto y seguro de la tecnología".

4. Bienestar emocional y social

Una de las lecciones que nos ha enseñado el 2020 es la importancia del bienestar de la mente y el cuerpo, aspectos directamente vinculados con el rendimiento académico. "El bienestar emocional de los alumnos es una prioridad y como tal deben trabajarse los diferentes aspectos relacionados en el día a día desde el colegio y mantener una relación estrecha con las familias", explica Carol Coleman, directora de Soporte al Alumno de BSB. Con esto en mente, uno de los consejos es observar si el centro educativo ofrece los mecanismos de apoyo y recursos necesarios para llevar a cabo un acompañamiento emocional de los niños y jóvenes de forma integral.

Un nuevo campus internacional en la capital catalana

La demanda creciente de plazas en colegios internacionales en la ciudad de Barcelona ha llevado a The British School of Barcelona a anunciar la apertura de un nuevo campus en la capital catalana para el curso académico 2021/22. De este modo, el colegio suma un cuarto campus en Cataluña, uniéndose a los tres ya existentes, dos en Castelldefels, y uno en Sitges.

El nuevo campus BSB City abrirá inicialmente este próximo mes de septiembre en el 'Foundation Campus', un edificio modernista ubicado en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi. Contará con 500 metros cuadrados para el aprendizaje al aire libre y 750 metros cuadrados de espacios interiores con luz natural. El centro tendrá capacidad para albergar hasta 200 alumnos de 3 a 10 años (educación Infantil y Primaria). Posteriormente, para el curso escolar 2023/24, está previsto que BSB City se amplíe con la apertura del edificio principal cerca de la plaza John F. Kennedy, donde ofrecerá enseñanza de primer nivel en todas las etapas educativas, desde Infantil hasta Bachillerato.