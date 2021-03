La Fundación Bertelsmann y Empieza por Educar inspiran a 6.000 alumnos a descubrir nuevas profesiones

La Fundación Bertelsmann y Empieza por Educar han organizado una treintena de encuentros inspiradores con profesionales en los que han participado 6.000 estudiantes de 4º ESO de centros educativos de Madrid y Cataluña. Estos eventos se han desarrollado en el marco del proyecto piloto Xcelence-Escuelas Que Inspiran, en el que participan de forma exclusiva 100 centros educativos de ambas comunidades. Durante cuatro días, 36 profesionales de diferentes ámbitos y con trayectorias académicas muy variadas han compartido su experiencia a través de Zoom y YouTube.

Algunas de las premisas de estos encuentros han sido inspirar a los estudiantes y ayudarles a reflexionar sobre su futuro, descubrirles nuevas profesiones, sectores, estudios, y desmontar estereotipos asociados a profesiones, sectores o género. El compromiso e implicación de los profesionales ha sido clave para ofrecer a los estudiantes un relato coral centrado en su propia vivencia académica y profesional.

Desde la Fundación Bertelsmann se ha llevado a cabo una selección rigurosa de profesionales velando por conseguir representatividad en cuanto a profesiones, sectores y formaciones. Y, como aparece en esta noticia publicada por digitalES, "no es casualidad que, de entre los profesionales tecnológicos que han participado en esta iniciativa como orientadores, la mayoría fueran mujeres"

En cada encuentro participaron tres profesionales que contaron su experiencia académica y profesional de manera sencilla y dinámica, recurriendo en muchos casos a ejemplos y anécdotas reales para ayudar a los estudiantes a visualizar su relato. Tras las intervenciones, un moderador de la Fundación Bertelsmann trasladó a los profesionales preguntas de los estudiantes que siguieron la sesión desde las aulas.

Gracias a esta actividad de orientación, los estudiantes pudieron conocer a personas de múltiples ámbitos profesionales como: ingeniería, arquitectura y construcción; tecnología y sistemas de producción; biología y ciencias ambientales; investigación y ciencia; sanidad y salud; humanidades; cultura y deporte; ciencias sociales, jurídicas y empresariales; comunicación, marketing y comercio; imagen y sonido; diseño y creación; turismo y restauración; y artes escénicas y espectáculos.

Entre las empresas participantes se encuentran grandes corporaciones tecnológicas como CISCO, Ericsson, HP, IBM, Nokia, o QIPRO Soluciones, grandes compañías de sectores industriales como como Airbus, Repsol, Robert Bosch o Sorigue, así como dos de las denominadas big four, KPMG y PWC, empresas del sector financiero y jurídico como Banco Sabadell y Edija Law ant Tech, y marcas dedicadas a la alimentación y gran consumo como Lidl Supermercados o Frit Ravich. También participaron entidades dedicadas a la investigación como CNIC, Leitat o el Clúster de Materials Avançats de Catalunya, y también hubo espacio para startups como Singularity Experts, emprendedores del ámbito del turismo y el deporte como Bluscus y Saludando, y ejemplos de profesionales freelance en diferentes ámbitos.

De esta forma, los estudiantes han tenido oportunidad de descubrir profesiones innovadoras y otras más tradicionales, todas ellas con proyección de futuro como: lingüista computacional, psicólogo especializado en IA, UX designer, ingeniero de I+D, técnico de procesos, consultor, científico, investigador, investigadora de materiales, arquitecta de soluciones de IA, director de artes escénicas, entrenador personal, jefe de ventas, realizador de eventos, entre otras muchas otras profesiones.

Algunos de los consejos y mensajes más repetidos por los profesionales durante los 12 encuentros han sido:

- El aprendizaje continuo y la reinvención a lo largo de la vida son ya una realidad que irá a más con el tiempo y, por ello, entrenar la capacidad orientadora cuanto antes es clave para que los estudiantes puedan desenvolverse en el terreno profesional en el futuro

- Los idiomas son fundamentales para desenvolverse en el entorno profesional: dominar el inglés es básico y complementarlo con algún otro idioma con proyección de futuro como el alemán, chino, ruso o árabe, puede marcar la diferencia en su carrera.

- Las experiencias en el extranjero y fuera del núcleo familiar son claves para salir de la zona de confort, abrir la mente y ganar en autonomía y madurez tanto en el ámbito personal como profesional.

- El autoconocimiento y la reflexión personal son fundamentales para identificar vocaciones, pasiones, intereses, así como habilidades y competencias, y enfocar la trayectoria académica y profesional más acorde a cada persona

- Contar con referentes de confianza en el entorno (profesores, familiares, profesionales, etc.) puede facilitar la transición del mundo educativo al profesional

- La formación práctica y las experiencias en contextos reales de trabajo ayudar a entender en qué consiste realmente una profesión y poder valorarla con criterio, y evita idealizar profesiones 'de moda' a través de series, películas o redes sociales.

- El mundo profesional está en constante evolución y cambio debido, sobre todo, a la disrupción tecnológica y muchos de los estudiantes acabarán dedicándose a profesiones que aún no existen.

- Es importante pensar en el futuro profesional como una carrera de fondo y no como un sprint. Existen muchas alternativas para llegar a una misma meta y no existen caminos correctos o erróneos y, por tanto, las elecciones presentes no determinan el futuro.

Este curso las actividades de orientación tradicionales se han visto afectadas por la situación sanitaria y esta iniciativa online ha supuesto una gran oportunidad para los centros educativos y los estudiantes que han participado.

La actividad está impulsada por Fundación Bertelsmann y Empieza Por Educar y ha contado con el apoyo de J.P. Morgan, la colaboración de la Comunidad de Madrid, y la implicación de profesionales, empresas, asociaciones sectoriales como CEIM y digitalES, y otras entidades como el Consorci d'Educació de Barcelona y los Ayuntamiento de Terrassa, Viladecans y Lleida.