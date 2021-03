AACSB destaca 24 escuelas de negocios que crean un impacto social positivo

Europa Press Madrid

Hoy, AACSB International -- la red de educación empresarial más grande del mundo, anuncia 24 escuelas de negocios destacadas como parte de su iniciativa de reconocimiento de miembros Innovations That Inspire.

Este programa anual reconoce a instituciones de todo el mundo que sirven como defensoras del cambio en el panorama de la educación empresarial.

En colaboración con su campaña Connected for Better, haciendo hincapié en las contribuciones positivas de la educación empresarial a la sociedad, la iniciativa Innovations That Inspire 2021 de AACSB muestra a las escuelas de negocios creando un impacto positivo a través de una de las siguientes maneras: Cultivar una posición en la intersección de la academia y la práctica; Conexión con otras disciplinas e Impulsar la innovación en la educación superior

Las innovaciones destacadas abordan desafíos sociales de amplio alcance, como la inseguridad alimentaria, el liderazgo pandémico, el cambio climático y la equidad de género. Algunos ejemplos son:

- COVID-19 Tracking Project de la University of Minnesota Carlson School of Management, que utiliza datos de hospitalización de los 50 estados estadounidenses para ayudar a cuantificar el impacto de la COVID-19 en los sistemas hospitalarios locales, pronosticar necesidades futuras y realizar un seguimiento de los cambios en la gravedad de la enfermedad.

- Aquatis Innovation Challenge de IMD, que emparejó a los estudiantes de MBA con el acuario de agua dulce más grande de Europa para aumentar el compromiso de los visitantes después de la pandemia.

- Khaddit Beirut de la American University of Beirut Suliman S. Olayan School of Business, una iniciativa nacional única destinada a desarrollar una hoja de ruta dirigida por la comunidad e impulsada localmente hacia la recuperación tras la explosión de Beirut el 4 de agosto de 2020.

"Las escuelas de negocios de todo el mundo están definiendo objetivos de impacto y estrategias que se alinean con las comunidades a las que sirven, y los ejemplos que aparecen en la iniciativa Innovations That Inspire de AACSB demuestran perfectamente la educación empresarial como una fuerza para el bien," dijo Caryn L. Beck-Dudley, AACSB, presidente y consejero delegado. "Estamos emocionados de honrar a estas 24 escuelas de negocios por sus enfoques innovadores a los desafíos de la sociedad".

Ahora, en su sexto año, la iniciativa Innovations That Inspire ha destacado más de 160 esfuerzos de escuelas de negocios que ejemplifican enfoques prospectivos para la educación, la investigación, la participación comunitaria o la divulgación, el emprendimiento y el liderazgo. Hasta la fecha, los miembros de la Business Education Alliance de AACSB han compartido más de 1.000 innovaciones, creando un repositorio sólido en el portal DataDirect de AACSB para informar e inspirar a otros miembros y a la industria. Barco ofrece apoyo a la iniciativa 2021 Innovations That Inspire.

Para obtener una visión general de todas las innovaciones destacadas, visite este link.

Fundada en 1916, AACSB International (AACSB) es la alianza de educación empresarial más grande del mundo, conectando a educadores, estudiantes y negocios para crear la próxima generación de grandes líderes. Con presencia en más de 100 países y territorios, AACSB fomenta la participación, acelera la innovación y amplifica el impacto en la educación empresarial. Descubra cómo AACSB está transformando la educación empresarial para una mejor sociedad en aacsb.edu