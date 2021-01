Estudiantes de la URJC piden exámenes online por el riesgo de contagios y advierten de "medidas legales"

Europa Press Madrid

La plataforma 'URJCrítica' de asociaciones estudiantiles ha pedido no realizar exámenes presenciales en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) a raíz de la situación de la pandemia por la Covid y ha anunciado que ofrecerá "asesoramiento" a alumnos que decidan tomar "medidas legales" al considerar responsable de los "posibles contagios que se produzcan" en este ámbito al rector, Javier Ramos.

La situación sanitaria en Móstoles y Fuenlabrada se ha agravado de tal manera --con una tasa de incidencia acumulada por encima de los 1.000 casos en el segundo-- que la plataforma ha solicitado la realización de exámenes de manera online, mediante la activación del 'Protocolo de adaptación de la docencia ante la crisis sanitaria provocada por la Covid en la Universidad Rey Juan Carlos'.

"Exigimos la realización de pruebas de evaluación de forma telemática --ha esgrimido-- No tiene lógica alguna u objetivo pragmático haber dividido en grupos al estudiantado para ir a clase una semana al mes para posteriormente aglomerar a todos los alumnos en pasillos y aulas de la universidad". Según los denunciantes, los centros de la URJC no cumplen las medidas necesarias para garantizar que no haya contagios por coronavirus.

"Las alternativas de ventilación son nulas debido a la inexistencia de filtros HEPA, a la no concesión de equipos de protección individual, a las escasas rutinas de desinfección y otras medidas sanitarias que provocan que, la disyuntiva de cerrar ventanas y puertas, nos ubique en un espacio inseguro y crítico frente a la exposición Covid-19, vulnerando de este modo, el cumplimiento de la normativa y el derecho de prevención a los riesgos laborales", han argumentado.

"Tenemos miedo de meternos en aulas con setenta desconocidos que se desplazan de varias zonas del país", comenta uno de los denunciantes, que también ha apelado a las condiciones generadas por el paso de la borrasca 'Filomena'.

Medidas legales

Ante ello, 'URJCrítica' ha anunciado que, en caso de contagios, "buscará y otorgará todo el asesoramiento jurídico de todos los casos que ocurran y acudan a la plataforma con intención de llevar a cabo medidas legales".

"Consideraremos que toda culpa y responsabilidad por posibles contagios que se produzcan, tanto en las semanas en las que el estudiantado tenga que acudir presencialmente, como si el estudiantado tiene que realizar los exámenes de forma presencial, será de los diferentes órganos unipersonales de Rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos, y en última instancia, del rector Javier Ramos", ha lanzado la plataforma.