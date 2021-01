Encuentra en el diseño de interiores una salida laboral con futuro

Apostar por las nuevas tecnologías y el aprendizaje continuo para adquirir nuevas habilidades y progresar profesionalmente parecen ser las claves para afrontar esta etapa de crisis económica derivada de la Covid-19. El panorama actual del mercado de trabajo, con un incremento del paro el mes de diciembre (0,96%) respecto al mes anterior, refleja que el impacto de la pandemia se mantiene por ahora. Sin embargo, esta situación también ha puesto de relieve el papel de los referentes de cada sector y el valor de sus conocimientos aplicados a la formación online, generando así un panorama laboral distinto, donde emergen nuevas posibilidades de especialización, alternativas profesionales y proyectos empresariales innovadores.

A la espera de que entrar en la era poscovid, crece la demanda de nuevos servicios de interiorismo, como los especializados en adaptar los hogares y oficinas a los nuevos espacios de trabajo que exigen la pandemia y el confinamiento. Así, los amantes de la decoración y el diseño encuentran en la formación y el desarrollo de sus competencias para ser interioristas nuevas opciones laborales con futuro. ¿Cómo y dónde se forman los referentes del interiorismo? En Interior Design Masterclass, la primera comunidad online de interioristas, arquitectos y profesionales del sector, conocen las claves necesarias para estudiar lo último en diseño de interiores y seguir creciendo profesionalmente.

"Los estudios de interiorismo te dan la visión creativa para vivir de tu pasión, y las herramientas para aprender a diseñar proyectos", incide Arancha Fernández, CEO de Interior Design Masterclass. En España se pueden encontrar diversas escuelas donde estudiar diseño de interiores, entre las que Fernández destaca el Máster Online en Diseño de Interiores y Hospitality (LABASAD), el Diploma AD de Estilismo de Interior (Condé Nast College), el Título Superior en Diseño de Interiores (IED), el Grado Universitario Oficial en Diseño de interiores (ESNE) y el Máster en Decoración, Interiorismo y Gestión de proyectos 3D (Escuela Madrileña de Decoración).

Pero además de la formación regalada, existen otras fuentes de conocimiento especializadas y basadas en la práctica, que enriquecen el proceso formativo de una manera genuina, como son los propios profesionales del sector. En este sentido, Interior Design Masterclass proporciona "experiencias de aprendizaje reveladoras" a todo diseñador de interiores que quiera crecer e inspirarse de la mano de grandes referentes de todo el mundo, explica la especialista.

Tener contacto directo con profesionales consolidados y profundizar en el expertise de los referentes del sector es "la estrategia que siguen muchas de las personas que quieren iniciar el año con nuevos retos buscando una futura seguridad laboral en plena crisis del mercado de trabajo" y para ello deciden acudir a espacios como el de Fernández, donde distintos referentes del sector aportan su experiencia y conocimientos.

Es el caso de Adriana Sobrini y Cristina Chávez Galán, fundadoras del estudio Galán Sobrini, quienes aseguran que "tener dentro una pasión y una vocación ayuda a darlo todo". Las expertas estudiaron la carrera de Arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid y cursaron el Máster de Dirección de Empresas Promotoras y Constructoras en la misma universidad. "La carrera te enseña a ser muy creativo, a diseñar espacios pero tú al final, por mucha creatividad que tengas, por mucha ilusión que pongas en hacer las cosas, si no sabes contarlas, no sabes venderlas y no sabes encontrar un cliente que te las compre de poco te va a servir".

Desde Interior Design Masterclass, Fernández matiza que "si bien el primer paso es formarse como diseñador de interiores, cuando la duda es qué estudiar para ser interiorista, la respuesta estará más allá de lo estrictamente académico". Su recomendación es continuar formándose y aprendiendo después de estudiar interiorismo siguiendo estas vías:

1. Experiencia profesional

La experiencia personal, así como la de los grandes referentes del sector, es el recurso definitivo a la hora de prepararse para ser un buen interiorista. Desde Interior Design Masterclass, afirman que tanto los clientes como los maestros del sector constituyen grandes oportunidades para aprender. Así lo confirman también Sobrini y Chávez Galán, al certificar que su principal escuela ha sido la experiencia y el ejercicio de la profesión, "al final, uno aprende trabajando. Cuando se enfrenta a un problema, cuando tiene que solucionar ese problema es cuando aprende", explican.

Hay cosas que las escuelas no enseñan, enfatiza Fernández, y que van más allá de qué estudiar para ser interiorista: "cómo hacer un presupuesto, cómo gestionar un proyecto que no te apasiona, cómo comunicar aquellos proyectos que sí te apasionan para conseguir más similares y posicionarte en un sector en auge".

2. Ferias de diseño

Las ferias de interiorismo son el lugar donde ver materiales, tendencias, productos para conocer lo que se está gestando en el mundo del diseño de interiores, tomar ideas y anticiparse a lo que vendrá. Así comenta su sistema la interiorista Lorna de Santos "cada año realizo un viaje para empaparme de las tendencias más innovadoras y conocer qué se está haciendo en cada momento, más allá de mi entorno más cercano".

Tal y como destacan desde la primera comunidad online de interioristas, los eventos del sector más relevantes son Casa Decor, Barcelona Design Week, Architect@work, Maison & Objet. Paris Design Week. Milan Design Week y Salone del Mobile, Design Indaba, Ciudad del Cabo y Singapore Design Week.

3. Formación empresarial

"Al terminar mi máster en interiorismo, tomé consciencia de que no sabía nada. Más aún, empecé a buscar formación empresarial en interiorismo, y me di cuenta de que no había nada como lo que necesitaba. De que aquello, directamente, no existía", relata Fernández.

Esta experiencia fue el motivo que le llevó a crear Interior Design Masterclass, con el fin de ayudar a otros interioristas a resolver sus dudas, recibir inspiración y tener toda la formación empresarial y práctica que se requiere.

En Interior Design Masterclass, "la formación empresarial viene de manos de los mejores referentes del sector, que enseñan todo aquello que nadie enseña en las escuelas: cómo conseguir tus primeros clientes, cómo hacer un presupuesto, cómo trabajar tu marca personal ", concluye su fundadora.