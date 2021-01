La oposición en Madrid apoya la prolongación del cierre de colegios y piden más medios de protección en clases

Los grupos parlamentarios de la oposición en la Asamblea de Madrid (PSOE, Más Madrid, Unidas Podemos y Vox) han indicado que apoyan la prolongación del cierre de colegios hasta el próximo lunes, pero creen que es necesario que los alumnos vuelvan a las clases con todas las garantía de seguridad y han pedido más medios de protección.

El portavoz socialista, Ángel Gabilondo, en rueda de prensa telemática tras la Junta de Portavoces, ha recordado que es imprescindible recuperar el buen funcionamiento de la plataforma EducaMadrid. "Es fundamental para garantizar que en este tiempo haya una educación a distancia tras casi 4 semanas sin clase", ha expuesto.

Por su parte, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, se ha mostrado también de acuerdo con suspender la actividad escolar esta semana pero ha pedido que no vuelva a recaer todo el peso en las familias y, especialmente, sobre las mujeres, que durante la pandemia "tuvieron que hacer malabares para poder conciliar sin ayuda de la administración".

A continuación, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha lamentado que no se pueda garantizar esta actividad esencial porque "no han sido capaces de despejar las calles de Madrid ni de dar el servicio necesario por su incompetencia con la nevada".

Por último, la portavoz de Unidas Podemos-IU, Isa Serra, cree que una vuelta a las clases no puede ser segura "si no se afronta la situación del Covid-19". "Estamos con un frío terrible y las ventanas no se pueden mantener abiertas y el Covid exige ventilación en las aulas. Nos tienen que decir qué van a hacer para dar las garantías de protección", ha zanjado.