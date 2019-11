La Universidad Francisco de Vitoria (Madrid) organiza "La Noche sin hogar" en el campus de la UFV

La Universidad Francisco de Vitoria (Madrid) ha querido sumarse al evento internacional "Big Sleep Out" con una iniciativa propia, La noche sin hogar UFV, el próximo 23 de noviembre.

El objetivo de esta iniciativa solidaria es visibilizar a las 31000 personas que viven sin hogar hoy en día en España. Por eso, y para concienciar de esta realidad, la UFV ha organizado un evento para dormir al aire libre en el Campus de la UFV en Pozuelo de Alarcón (Madrid) el próximo sábado.

El evento se dividirá en dos partes: la primera dará comienzo a las 19 horas en el Aula Magna, donde habrá un concierto sorpresa, testimonios de personas sin hogar y muchas sorpresas más. Una vez finalizados los testimonios, habrá una cena ambientada con DJ en el Campus.

La segunda parte del evento comienza después de la cena: todos aquellos que quieran quedarse a dormir, lo harán en el campo de fútbol sala del campus, aunque también se habilitará la planta baja del Edificio H, para los que tengan más frío.

Para acudir al evento se debe adquirir una entrada solidaria en el departamento de Extensión Universitaria de la UFV. El coste de esta entrada es un donativo libre que irá íntegramente destinado a la Fundación Hogar Sí, entidad que trabaja para conseguir que ninguna persona viva en la calle y que es la encargada en España del evento mundial "The World's Big Sleep Out" por las personas sin hogar. El "Big Sleep Out" se celebrará en 50 ciudades de todo el mundo, entre ellas Madrid, el 7 de diciembre.

Para acudir al evento es necesario traer saco de dormir y esterilla, y ropa de abrigo para no pasar frío. El domingo por la mañana, se va a realizar un reparto de desayunos por las calles de Madrid, al que se puede sumar todo el que quiera.