La celebración de las finales de la LEC tuvo un impacto de 2,3 millones de euros en Róterdam

elEconomista Madrid

Una de las referencias que permiten medir el auge de los esports es la repercusión económica que provoca en las ciudades que acogen los grandes eventos. Uno de los más importantes que se ha celebrado esta primavera fueron las finales de la League of Legends European Championship (LEC) en Róterdam (Países Bajos), los pasados 13 y 14 de abril, y el impacto económico en la ciudad superó al que pueden generar otros eventos deportivos de dimensión y duración similar.

En concreto, las finales de primavera de la LEC contribuyeron a generar 2,3 millones de euros a la economía local de la ciudad. El estudio combina encuestas personales realizadas con cuentas verificadas de Riot Games, así como la información de la venta de entradas del evento. Con todo esto, se estima que de media cada invitado ha gastado 52,6 euros por día y que el 87,13% de los espectadores del evento no eran de la ciudad de Róterdam.

Interés de las ciudades

Además, la investigación ha descubierto que la LEC tendrá un gran impacto en el turismo, ya que varios espectadores dejaron claro su deseo de viajar largas distancias para ver la competición. La final de primavera reunió a personas de China, Corea del Sur, Perú y un 37,83% declaró que considerarían la opción de mudarse a Róterdam si surge una oportunidad profesional.

Desde Riot también destacan el interés que se ha despertado por acoger este tipo de eventos, ya que fueron más de 40 ciudades las que mostraron su disposición en celebrar las finales. El proceso de selección de la ciudad anfitriona, el primero de este tipo que se lleva a cabo en los esports, ha estado en desarrollo desde 2018 y la gran demanda de ciudades dispuestas a albergar finales ha provocado que Riot Games expanda el programa. Esto significa que las ciudades podrán empezar a enviar sus solicitudes para acoger las finales de 2021, es decir, con dos años de antelación.

"Estamos ofreciendo algo que los deportes tradicionales no tienen, una audiencia joven y tecnológica"

"Los esports están madurando. Estamos estableciendo procesos basados en los deportes tradicionales para elevar la industria y desarrollar aún más el ecosistema", explica Alban Dechelotte, Head of Business Development and Sponsorships de la LEC. "Al mismo tiempo, estamos ofreciendo algo que los deportes tradicionales no tienen, una audiencia joven y tecnológica, y esto proporciona un tremendo valor para las ciudades que buscan atraer a este grupo demográfico tan difícil de alcanzar. Mientras que el potencial de las retransmisiones de los esports significan que podemos promover una ciudad a escala internacional. El streaming no sabe de fronteras".

"Habíamos ya colaborado con propietarios de derechos sobre diversos deportes en ciudades sede pero el interés que generan los esports está a un nivel inusitado para nosotros", aseguró Ronnie Hansen, Director de Sports Practice para Burson Cohn & Wolf Sports, "nuestros estudios demuestras un impacto económico impresionante, que mejora en mucho los datos de un evento económico tradicional de dimensiones y duración similares. La razón es sencilla, el potencial de 'compartir' por parte de público no local es sustancial y el gasto por parte de una demografía joven y con un nivel educativo elevado, es alto".

Más espectadores y patrocinadores

El nuevo formato de LEC se lanzó en enero de 2019 y se convirtió enseguida en la competición más seguida a nivel europeo con un incremento de espectadores por minuto del 25% respecto a 2018. La LEC además ha firmado un altísimo número de acuerdos de sponsorship con firmas mainstream, no endémicas a la competición, tales como Shell, Kia, Beko y Footlocker, y el número continúa creciendo con cada vez más firmas que se irán revelando en el Split de verano.

"La industria de los esports está viendo como más marcas se interesan en los juegos y los deportes. LoL ha sido el juego líder del mercado durante diez años y está dirigido a una generación más joven, ya que no incluye violencia realista y se desarrolla en un mundo de fantasía heróica, lo que nos posiciona para colaborar con las marcas que buscan acercarse a la próxima generación", explica Dechelotte.

No es la única ventaja que señala el responsable de Riot. "Hemos creado una oferta de marketing diversa para hacer frente a los distintos tipos de necesidades de patrocinios", apunta. Además, también se ven favorecidos por el impulso de la LEC con una nueva marca, nuevos equipos y jugadores, "que están impulsando un crecimiento significativo en términos de audiencia", concluye Dechelotte.

La LEC ha confirmado ya que las finales de este Split se jugarán en Atenas los días 7 y 8 de septiembre.