La libra acusa la postura escéptica de Trump para mantener el tratado comercial entre EEUU y Reino Unido

Jornada bajista para la libra. La divisa británica cede en su cruce con el dólar y con el euro después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiese que el acuerdo alcanzado entre Londres y Bruselas para regular el Brexit podría dificultar el comercio entre Reino Unido y Estados Unidos. El pacto fue aprobado el domingo por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en cumbre extraordinaria, pero aún debe ser ratificado por el Parlamento británico.

Trump ha señalado que el acuerdo alcanzado "parece que es bueno para la Unión Europea". El mandatario estadounidense reitera así su postura escéptica con el proceso negociado y se alinea de nuevo con el sector más duro del Partido Conservador británico de la primera ministra Theresa May, que considera que el pacto impone demasiadas condiciones a Reino Unido.

"Creo que tenemos que estudiar seriamente si Reino Unido puede o no puede comerciar porque ahora mismo si se lee el acuerdo puede que no puedan comerciar con nosotros y eso no sería bueno. No creo que quieran eso", ha afirmado. Por eso ha expresado su esperanza de que May pueda afrontar este problema, aunque no se ha referido expresamente a ninguno de los puntos del acuerdo.

La respuesta de Reino Unido

Londres no ha tardado en contestar y cuestionar las conclusiones de Trump, ya que considera que el acuerdo del Brexit permite a Reino Unido firmar acuerdos comerciales con EEUU. "La declaración política pactada con la UE es muy clara. Tendremos una política comercial independiente para que Reino Unido pueda firmar acuerdos comerciales con países de todo el mundo, incluido Estados Unidos", ha apuntado una portavoz de Downing Street.

"Ya hemos sentado las bases para un acuerdo ambicioso con Estados Unidos mediante los grupos de trabajo conjuntos que tenemos y que se han reunido ya cinco veces", ha añadido.