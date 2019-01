Bodegas Matarromera gana a Emilio Moro la guerra del vino por el uso de la marca

Carlos Moro, el propietario de Bodegas Matarromera, ha ganado la batalla del vino a Emilio Moro. La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) le ha dado la razón, acordando que Bodegas Emilio Moro no tiene derecho exclusivo sobre la marca 'Moro' al no haber demostrado su uso efectivo por un periodo continuado de cinco años. La resolución indica que "ninguno de los documentos presentados por el titular, Emilio Moro, acredita el uso de la marca tal y como ha sido registrada; en su lugar figura el signo o referencia a Bodegas Emilio Moro".

Además, añade, que "en el presente caso, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística en España, tanto Emilio como Moro son un nombre de pila y un apellido relativamente comunes, por lo que no puede sostenerse que el carácter distintivo del segundo sea necesariamente superior al primero".

El año pasado, Emilio Moro presentó una demanda contra Carlos Moro y su grupo por una supuesta infracción en el uso de la marca, al haber utilizado su apellido. Emilo Moro considera que hay un riesgo de confusión entre los consumidores, ya que, en su opinión, en el sector , el apellido Moro se asocia "indiscutiblemente" con la tradición bodeguera y los vinos que se producen en Emilio Moro. Carlos Moro, sin embargo, está dispuesto a plantear batalla y defiende el derecho a poder usar su propio apellido.

A la espera de la resolución de la demanda que ha presentado Emilio Moro en los juzgados, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) dió ya también la razón a Carlos Moro, desestimando las alegaciones presentadas al entender que no hay riesgo de confusión.

La marca Carlos Moro está registrada en el mercado español para la producción y comercialización de vinos desde el 30 de enero del año 1997. En 1998, de hecho, se constituyó una sociedad con ese nombre.

"En 2011 se nos concedió la autorización para la distribución del vino a nivel europeo y, en 2014, además, constituimos otra firma, Viñedos y Bodegas Carlos Moro, en la denominación de origen de Rioja. Bodegas Emilio Moro se ha opuesto en todo momento, pero no tiene ningún sentido. Nosotros somos líderes en innovación y creación de marca y no hacemos ninguna referencia a nadie. No pretendemos aprovecharnos de ninguna otra enseña", aseguraba recientemente Carlos Moro en una entrevista con elEconomista.