Las obras del Santiago Bernabéu condicionan la pretemporada y el inicio de LaLiga del Real Madrid

El Real Madrid ya anda completamente inmerso en la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu. Una vez que la temporada 18/19 cerró en el estadio blanco con el España-Suecia, las grúas comenzaron a asaltar el feudo de la Avenida de La Castellana para iniciar su primera fase (demolición de La Esquina del Bernabéu y desmontaje de la cubierta). Un plan que se irá desarrollando durante todo el verano para tratar de interferir lo menos posible en la asistencia del público. Sin embargo, este hecho de que la mayoría de las obras se lleve a cabo durante los meses estivales ya está cerca de confirmar dos consecuencias deportivas: el trofeo Santiago Bernabéu no tendrá su 40º edición en 2019, según informa As, y la plantilla merengue arrancará LaLiga 19/20 con tres partidos fuera de casa.

"Las obras del Bernabéu se ejecutarán interfiriendo lo mínimo en la comodidad de los aficionados". Bajo este enunciado el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, presentó el proyecto de reforma de la casa blanca y como condición inquebrantable lo puso a las constructoras que se postularon para llevarla a cabo. Finalmente fue la española FCC de Carlos Slim la que resultó ganadora y así está llevando a cabo la primera fase.

Con una financiación de 575 millones de euros, a un plazo de 30 años y un interés fijo de 2.5%, sin tener que aportar ningún tipo de garantía hipotecaria, el pasado 24 de junio todo el operativo necesario para el desmontaje de la cubierta y el derribo del centro comercial La Esquina del Bernabéu se puso manos a la obra. Así, una semana después del inicio de la reforma, que se prevé que dure casi cuatro años, el Madrid ya ha hecho saber a LaLiga que prefiere no estrenar su feudo en la 19/20 hasta mediados de septiembre.

De esta forma, la plantilla que dirige Zinedine Zidane disputaría las tres primeras jornadas de competición liguera como visitante y se aprovecharía del sistema asimétrico del calendario. Una división de las 38 jornadas que se sorteará este jueves 4 de julio y donde algunas fechas ya están pactadas por LaLiga y la RFEF. Como ya se ha hecho en otras campañas, caso del Atlético de Madrid con el Wanda Metropolitano, el club merengue tendrá este pequeño 'privilegio' para permitir el avance de sus obras y no molestar ni al equipo ni a los aficionados.

Además, el hecho de que no haya encuentros en el estadio hasta mediados de septiembre implicará que el trofeo Santiago Bernabéu no se celebre durante 2019. Así, la 40º edición tendrá que esperar y la habitual presentación oficial de todo el vestuario ante su público no tendrá lugar este verano. Una medida que se ataña a ese "interferir lo menos posible" y que la directiva comunicará durante los próximos días.

Una vez que los meses de julio y agosto hayan derivado en la demolición del centro comercial y el desmontaje de la cubierta, a lo largo de la temporada la antigua Esquina del Bernabéu pasará a integrarse en la plaza Sagrados Corazones, con un novedoso espacio ajardinado de 6,000 metros cuadrados, mientras que el feudo ganará alrededor de 3,000 localidades gracias a un cambio sobre el tercer anfiteatro del lateral este.