Andrés Nocioni: "El Chapu fue alguien que nunca se guardó nada e hizo todo con sinceridad y honestidad"

Adrián Arranz Madrid

El Wizink Center, o Palacio de los Deportes de Madrid para los más puristas, ha sido el lugar de acogida del Real Madrid de Baloncesto desde 2011. Sus pasillos hablan el idioma de la canasta, el mismo que respira Andrés Nocioni (Gálvez, 1979). El histórico '13' argentino jugó en este pabellón como local durante tres temporadas y en todas ellas defendió la elástica blanca con la misma intensidad con la que se jugó cada pelota con Baskonia, Chicago Bulls o tantos otros equipos. Quizás por eso es por lo que escogió este escenario para la presentación de su biografía autorizada, escrita por el periodista argentino Fabián García. El Chapu. Memorias de un guerrero no es solo su historia, es también la de la Generación Dorada. Un grupo de jugadores que consiguió llevar a la gloria a Argentina, hasta suponer el perfecto sentido de equipo como familia.

Campeón olímpico en Atenas 2004, Chapu también cuenta en su medallero con un bronce en Pekín 2008, una plata en el Mundial 2002 o dos oros en el FIBA Americas (2001 y 2011). Además, fue MVP de la Final Four de la Euroliga 2015, MVP de la ACB 2004 o mejor jugador de los Chicago Bulls 05/06. Méritos, sin embargo, que para Andrés son baladí, pues él siempre prefirió el cariño que le profesó el respetable por cada batalla. Los aficionados de Nocioni no entienden de rivalidad y solo de admiración por la entrega de un jugador único que supo interpretarlos a todos. Bajo una larga cola de autógrafos, elEconomista se encuentra, como dice el libro, con un guerrero que repasa sus memorias.

Segunda temporada desde que se retiró, ¿cómo se lleva esta nueva vida?

Muy tranquila, lo llevo bastante bien el retiro. Es una nueva etapa y trato de disfrutarla tras muchos años de carrera. Ahora estoy más relajado y eso me permite dedicar más tiempo a la familia.

¿Nunca le han entrado ganas de volver a la cancha?

La verdad que no. Lo llevo bastante bien, pero sigo viendo mucho baloncesto como la NBA, la liga argentina, o la ACB. Pero no, no tengo la sensación de querer volver y eso me deja tranquilo porque fue algo correcto en el momento adecuado.

Se puede decir entonces que siempre hizo lo que quiso, que nunca nadie le obligó a tomar un rumbo que no quería en su carrera...

Sí, por suerte he hecho mi carrera como he querido. Nunca tuve ninguna lesión trascendental y eso me ayudó. Estoy muy contento por ser afortunado de retirarme cuando he querido, porque la decisión fue 100% personal y tomada con criterio y conocimiento.

Ganó casi todo como jugador, ¿cuál es la clave del éxito?

Más que nada es el trabajo, la constancia y la dedicación. Cada uno tiene que dar lo mejor de uno mismo y yo he tratado de hacerlo siempre. El éxito está en el camino y cuando uno hace todo eso, es más fácil que llegue.

Una de las cosas que se ve en su persona es el cariño que le tiene la gente, ¿fue por ellos por los que decidió trabajar con este libro?

Por supuesto. El cariño de la gente ha sido fundamental y con este libro quiero contar la historia de un jugador y de la Generación Dorada, de la que se está muy orgullosa en Argentina.

Andrés Nocioni junto a su biografía autorizada. Foto: @SoyElChapu.

Hablaba de la Generación Dorada, ¿qué momento le marcó?

Hay muchos. Se puede decir que fue Atenas por ser la parte más gloriosa, pero para mí todos los pasos y momentos fueron buenos. Perder la final del Mundial en Indianápolis 2002 pienso que fue algo bueno. Nosotros nos sentimos orgullosos de haber creado algo tan lindo en tan diferentes torneos y a mí, personalmente, me hace muy feliz haber sido parte de todo esto.

Uno de esos torneos con tantas historias buenas es el Mundial. ¿Cómo ve a Argentina para esta edición?

Les veo bien la verdad, pues tienen un equipo muy competitivo. Sin embargo, es muy difícil poner el listón tan alto y hay que darles tranquilidad y trabajo, ya que son un equipo muy joven.

¿Y en cuanto a España? ¿Merma sus opciones la baja de Pau Gasol?

La ausencia de Pau es muy grande y si se diese la de Marc, más aún. Es un jugador clave para la selección española, pues la historia de ellos va muy paralela a la nuestra en la Generación Dorada. La única diferencia es que España tuvo un Pau Gasol que marcó todavía más la diferencia. Este año la realidad ha sido muy dura con él, pero es la que hay y aunque la baja es diferencial, siguen teniendo un gran equipo.

Por último... el libro termina con la frase "pero siempre fue el Chapu". ¿Qué fue para usted el Chapu?

Creo que fue un jugador que dio todo lo que tenía que dar dentro de una cancha, que nunca se guardó nada y que trató de ser sincero y honesto para hacer las cosas lo mejor posible.