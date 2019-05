Mediapro llevará ante la justicia a la Federación de Fútbol por la Copa del Rey

Mediapro va a llevar un paso más allá de los medios de comunicación el enfrentamiento con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y su presidente, Luis Rubiales, por la final de la Copa del Rey. La productora de Jaume Roures está preparando una demanda por injurias contra la Federación, que también podría ir directamente contra Rubiales, por expulsarla de la puja por los derechos del partido alegando que "ha sobornado". "Tenemos un reconocimiento de soborno por parte de Mediapro de 2018 y desde la RFEF se nos ha indicado que no debemos trabajar con gente que soborna, que ha reconocido que ha sobornado", aseguró el presidente de la RFEF, cuando advirtió que no dejaría participar a la catalana.

Los pliegos del concurso recogen en este sentido un apartado (el 10.3.1) en el que se prohibe aceptar ofertas de cualquier empresa que "haya sido sancionada penalmente o haya reconocido su responsabilidad penal o la de sus directivos, en cualquier país del mundo". Así, cuando se comunicó oficialmente la exclusión de Mediapro, la RFEF explicó que fue por incumplir ese punto. Finalmente presentaron ofertas Mediaset, Atresmedia y RTVE, siendo esta última la ganadora.

La productora ha decidido abrir la vía judicial después de haber presentado dos recursos ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra las decisiones de la RFEF de dejarle fuera de los concursos por problemas legales. La primera vez fue hace un par de meses, cuando la Federación le impidió presentar una oferta por la gestión de la Copa y Supercopa. Tras la expulsión de la puja por la final de la Copa han ampliado el recurso, ya que consideran que la decisión "podría ser constitutiva de un abuso de posición de dominio contrario a las normas de defensa de la competencia". Desde Mediapro explican que todavía "no tienen noticias". En este punto, no se sabe si la CNMC resolverá los recursos antes de que el próximo 25 de mayo se celebre la final que enfrenta al Barcelona y el Valencia en el estadio Benito Villamarín. Este diario se ha puesto en contacto con el regulador para conocer el estado del proceso, pero aún no había obtenido respuesta.

Fuentes de la productora cofundada por Tatxo Benet explican a este diario que van a demandar a la RFEF por injurias, debido a que su argumentario es falso y menoscaba su imagen. En este punto, explican que el acuerdo al que llegaron con la Fiscalía de EEUU por los sobornos cometidos por dos directivos de una de sus filiales no les impide ser adjudicatarios de ningún tipo de derechos. De hecho, recuerdan que en enero la FIFA les adjudicó los derechos de emisión de todos los partidos del Mundial de Qatar de 2022 y que han firmado contratos con "federaciones y confederaciones de otros países". Asimismo, busca dejar claro que el grupo "no está condenado por sobornos" y que la justicia de EEUU no abrió ningún proceso contra ellos, porque la conducta ilícita se circunscribió a los directivos acusados. Aun así, tuvieron que asumir el pago de una multa.

"Firmamos un acuerdo de no enjuiciamiento con la fiscalía americana, que parte del hecho de que ni Mediapro ni su filial había cometido alguna acción de este tipo, sino un caso aislado de dos personas que desde el minuto uno fueron despedidas", afirmó Roures en un evento, en el que dejó caer que alguien les había puesto en medio del enfrentamiento entre Rubiales y Javier Tebas, presidente de la Liga. "La RFEF ha querido darle a La Liga una colleja en la nuca de Mediapro", aseguran otras fuentes.