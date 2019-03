¿Cuánto gastan en fichajes los ocho equipos aspirantes a ganar la Champions League?

Alejandro Serrano Martínez Madrid

Este pasado miércoles se dieron a conocer los ocho equipos que aspiran a conquistar la Champions League el próximo 1 de junio en el estadio Wanda Metropolitano. Barcelona, Juventus, Liverpool y Manchester City parten con cierta ventaja, mientras que Manchester United, Tottenham, Ajax y Oporto tienen menos opciones.

De los ocho equipos clasificados, la mitad pertenecen a la Premier League. En Inglaterra han encontrado el éxito futbolístico después de tantos años derrochando el dinero en fichajes. Desde 2008 y 2009 no había cuatro representantes ingleses en cuartos de final de la Champions.

De todos es sabido que la Premier League es la liga que más gasta en fichajes. Clubes como United, City, Tottenham, Liverpool, Chelsea o Arsenal tienen mucho poderío económico (gran parte de ello viene por los ingresos que reciben por parte de la televisión) y eso se refleja en los fichajes y también en los sueldos.

United, City y Liverpool, los que más gastan

El Manchester City es el equipo que más gasta en fichajes, con un coste de 891,6 millones de euros. De hecho es la plantilla más cara del fútbol europeo. De ella, ningún fichaje llega a los 80 millones, pero hay trece futbolistas que superan como mínimo 40 'kilos' (De Bruyne-76-, Mahrez -67,8-, Laporte -65-, Sterling -63,7-, Mendy -57,5-, Stones -55,6-, Walker -52,7-, Sané -50,5-, Bernardo Silva -50-, Otamendi -44,6-, Ederson -40-, Fernandinho -40-, y Agüero -40-). Llama la atención que el City ha gastado dinero en todos los jugadores de su actual plantilla excepto Phil Foden, perteneciente a su cantera.

Por detrás de los 'citizens' está el Manchester United, con un gasto en plantilla de 727,9 millones de euros. Sus jugadores más caros son Pogba (105 millones), Lukaku (84,7), Martial (60), Fred (59), Matip y Mata (44,7 cada uno). Los 'red devils' cuentan con tres jugadores de cantera (Rashford, Lingard y McTominay y un jugador a coste cero como es el portero suplente Romero).

En tercer lugar se encuentra el Liverpool, con un gasto en fichajes de 595,1 millones de euros. Jugadores como Van Dijk (el defensa más caro del mundo por un importe de 78,8 millones), Alisson (el portero más caro por 62,5 millones), Keita (60), Salah (42), Mané (41,2) y Firmino (41) son los más caros de su plantilla. Solo cuentan con un jugador de cantera (Arnold) y dos jugadores que llegaron a coste cero (Matip y Milner).

Tras el poderío económico de los ingleses se encuentra el Barcelona, con un gasto de 587,4 millones de euros en confeccionar su actual plantilla. Coutinho (135 millones), Dembélé (120) y Luis Suárez (81,7) son los fichajes más caros del equipo. Los azulgranas tienen cinco jugadores que proceden de su cantera (Messi, Busquets, Sergi Roberto, Aleñá y Rafinha).

Después del Barcelona, en quinto lugar, se encuentra la Juventus, con un gasto en fichajes de 448,3 millones de euros. De todos ellos, 112 fueron para Cristiano Ronaldo. Bernardeschi, Dybala, Douglas Costa y Cancelo, con 40 cada uno, son los más caros tras el astro portugués. Un equipo que ficha por lo general más barato que el resto, con dos jugadores a coste cero (a los que se sumará Ramsey en verano) más dos jugadores de cantera (Spinazzola y Kean).

Tottenham, Oporto y Ajax, los que menos gastan

De los ocho clasificados, solo el Tottenham no está entre los equipos ingleses que más gastan. Los 'spurs' son una especie aparte, ya que su presidente, Daniel Levy, no suele derrochar el dinero en fichajes. Además, la remodelación de su estadio también ha tenido mucho que ver en este sentido. Tal es así que esta temporada no han gastado ni un solo euro en fichajes. La plantilla actual de los 'spurs' ha costado 299,1 millones de euros. Hombres como Kane, Walker Peters o Winks proceden de la cantera.

El Oporto, que jugará unos cuartos de final cuatro años después, es una de las cenicientas. Su plantilla ha costado tan 'solo' 148,5 millones de euros, casi 750 menos que la del Manchester City. Su fichaje más caro es Óliver Torres (20 'kilos'), seguido de Aboubakar (12,3), Herrera (11) y Adrián López (11).

Por último, el Ajax. El equipo holandés se cargó a todo un Real Madrid con un gasto en fichajes de tan solo 93,33 millones de euros, frente a los 487 millones del equipo blanco. Sus tres fichajes más caros son Neres (12), Tadic (11,4) y Ziyech (11). Llama la atención que De Jong, fichado por el Barcelona por 75 millones, costó tan solo 1 euro.