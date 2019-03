Nuevos tiempos en la NBA: Silver plantea reducir partidos y cambiar el All Star por un torneo a mitad de temporada

El jefe del comisionado de la NBA, Adam Silver, dio una conferencia de prensa en Boston el pasado fin de semana donde abordó diferentes cuestiones sobre el presente y futuro de la competición. Cambios en el All Star, reducir partidos durante la temporada regular y crear "uno o varios torneos" fueron los principales temas a tratar.

Silver reconoció que el All Star de 2019 celebrado en Charlotte "no funcionó". Las audiencias no acompañaron en Estados Unidos y el 'Partido de las Estrellas' fue el menos visto de la última década. Cada año es menos competitivo y menos vistoso para el aficionado. Los jugadores van a lucirse dejando de lado uno de los aspectos claves del juego: la defensa. Nada nuevo, pero esta vez se llevó hasta el extremo. El partido terminó con un resultado de 178-164 y entre los dos equipos batieron el récord de triples lanzados (167).

Una de las mayores críticas que recibió fue de Stan Van Gundy, entrenador de la NBA (en estos momentos sin equipo) y analista. "Ahora puedes ser un jugador de tercera división universitaria como era yo y ser el MVP de un All Star. Todo lo que tienes que hacer es penetrar y dejar una bandeja. Los jugadores son excelentes, a ellos hay que aplaudirles... pero llegar a este partido y tirar 160 triples... es vergonzoso. Vergonzoso. Los jugadores no quieren estar ahí. Adam Silver dijo que había que arreglarlo y no se ha arreglado nada", comentó.

La NBA trabaja para ofrecer un mejor producto y el camino pasaría por copiar el modelo europeo de los torneos coperos, como por ejemplo el que se juega en España, coincidiendo con las fechas en las que se disputa el 'Partido de las Estrellas'. La NBA no descarta que fuera incluso más de un torneo y que se juegue en Europa o en Asia.

A su vez, Silver también ve viable una reducción de los partidos de la temporada regular. Al jefe del comisionado de la NBA le gustaría dejar la RS en 70 encuentros siempre y cuando encuentre una alternativa que merezca la pena y compense una presumible reducción de los ingresos de la Liga.