La RFEF se planta ante la ACFF y no cederá los derechos audiovisuales de la Liga Iberdrola para el convenio femenino

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) advirtió este martes que no ha autorizado a la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) a iniciar ninguna negociación por los derechos audiovisuales de la Liga Iberdrola de 2019 a 2022.

Según la RFEF, la ACFF ha publicado unas bases para la solicitud de ofertas para la comercialización de los derechos audiovisuales de la Primera División del fútbol femenino desde la temporada 2019-20 a 2021-22, y el organismo que preside Luis Rubiales quiere dejar claro que este es un cometido exclusivo suyo.

"Los Estatutos de la RFEF, debidamente aprobados por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes y publicados en el Boletín Oficial del Estado, establecen en su artículo 4 que corresponde a la RFEF, como actividad propia, el gobierno, administración, gestión, organización y reglamentación del fútbol en todas sus especialidades", indicó en un comunicado.

La federación se remite igualmente al artículo 13 de estos Estatutos que dice que los Clubes Deportivos "para poder participar en competiciones de carácter oficial deberán estar inscritos en la RFEF y cumplir con todos los requisitos que para ello se establezcan reglamentariamente", y al 106 de su Reglamento General, que establece que "los clubes podrán establecer entre sí los pactos o acuerdos que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las disposiciones vigentes".

"Para que dichos pactos o acuerdos tengan efectos es requisito indispensable la autorización expresa por parte de la RFEF", aclaró el organismo que es, en virtud del artículo 198 de este reglamento, "titular de los derechos de televisión que emanan de las competiciones oficiales de ámbito estatal, por lo que la transmisión televisada de partidos, ya sea en directo o en diferido, total o parcial" precisa de su "autorización".

Por ello, la RFEF subraya que "ni las bases a las que hace alusión la ACFF ni los acuerdos que le puedan servir de sustento" cuentan con este necesario permiso, "entre otras circunstancias, porque ni lo han solicitado los clubes, ni lo ha solicitado la Asociación".

"Lo ponemos en conocimiento general a los efectos oportunos y para que no pueda haber error alguno por parte de los posibles interesados de buena fe en la compra de unos derechos de comercialización que no cuentan con la autorización de la RFEF y que, por tanto, no podrán tener validez alguna a los efectos normativos de la RFEF y de las competiciones oficiales por ella organizadas", asevera.

En este sentido, el ente federativo confirma que "se iniciarán los trámites disciplinarios pertinentes contra aquellas personas que vinculadas a las estructuras deportivas sujetas a la RFEF hayan incumplido la legalidad vigente".