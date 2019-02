Rubiales lanza un 'dardo' a Tebas: "No puede ser que una persona rija el deporte español"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha afirmado que el anteproyecto de la futura Ley del Deporte evita que "una persona o entidad" sean quiénes rijan el deporte español, "y eso no puede ser", en alusión al presidente de LaLiga, Javier Tebas, y la propia patronal de clubes.

"Todavía no he leído el anteproyecto. Creo que habla mucho de la mujer, de la igualdad, de las federaciones territoriales, de lo que supone que lo que es generado el fútbol se reparta de una forma equitativa y, sobre todo, que evita que una persona, o una entidad, sea quién rija los designios del deporte español. Eso no puede ser", indicó en el Congreso de tras la recepción a la selección femenina sub-17, campeona del mundo.

Luis Rubiales se refería así al artículo 90.2 del borrador de la Ley del Deporte, aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros, que no permite que las ligas profesionales -caso de LaLiga- puedan comercializar sus derechos audivisuales a cambio de una subvención. En 2018, la patronal del fútbol repartió 2,5 millones de euros entre 65 federaciones.

Rubiales dejó claró que ésta es una competencia del Gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes (CSD) que preside María José Rienda. "Para eso está la Administración. Nadie tiene que tener ese derecho más allá de la Administración", indicó el expresidente del sindicato de futbolistas AFE a la prensa.